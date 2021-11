Spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z opozycją. Władysław Kosiniak-Kamysz o poruszanych tematach

Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz mówił w "Kropce nad i", że "największa część" poniedziałkowej rozmowy opozycji z premierem "dotyczyła sytuacji na Ukrainie, tego, co pan premier robił i o czym rozmawiał z przywódcami innych państw i jak poważna jest sytuacja przy granicy rosyjsko-ukraińskiej, a także jakie to może mieć skutki dla nas". - Mam nadzieję, że dzisiaj na tym spotkaniu premier nie kłamał, nie oszukiwał nas, bo sprawa jest zbyt poważna - dodał lider ludowców.

W poniedziałek po południu odbyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych na temat sytuacji geopolitycznej, między innymi kryzysu przy granicy z Białorusią i koncentracji wojsk rosyjskich przy granicy z Ukrainą.

Lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz, który uczestniczył w rozmowach, przekazał w "Kropce nad i" w TVN24, że "największa część rozmowy dotyczyła sytuacji na Ukrainie, tego, co pan premier robił i o czym rozmawiał z przywódcami innych państw i jak poważna jest sytuacja przy granicy rosyjsko-ukraińskiej, a także jakie to może mieć skutki dla nas". - To była dobra, merytoryczna dyskusja akurat w tej części - uznał.

Pytany o ewentualne ryzyko wojny, Kosiniak-Kamysz powiedział, że "sytuacja jest bardzo napięta tam i tutaj jest ważna rola Polski, polskiej polityki wschodniej".

Kosiniak-Kamysz relacjonował też, że Morawiecki powiedział, że "to jest najpoważniejsza sytuacja związana z bezpieczeństwem w trakcie jego kadencji, kiedy jest premierem". - To jest poważne stwierdzenie - ocenił szef ludowców.

Pytany, czy wierzy Morawieckiemu, powiedział, że "niestety, wielokrotnie premier nas oszukał, okłamał". - Mam nadzieję, że dzisiaj na tym spotkaniu premier nie kłamał, nie oszukiwał nas, bo sprawa jest zbyt poważna - dodał.

- To, co ja radziłem premierowi, (to - red.) nie wnosić żadnych ustaw, które mogą nas skłócić z naszymi sojusznikami. Żadnych ustaw, które nas skłócą z Brukselą, Komisją Europejską, bo to jest najgorszy moment, i żadnych ustaw, które nas skłócą ze Stanami Zjednoczonymi - mówił dalej Kosiniak-Kamysz.

Przekazał, że na spotkaniu pojawiały się ze strony opozycji głosy, aby zażegnać konflikt z Komisją Europejską w kontekście praworządności w Polsce.

Na pytanie, co premier mówił na temat praworządności, lider PSL odparł, iż Morawiecki powiedział, że ma inne spojrzenie. - Ma takie, że to jest czas, kiedy Unia Europejska powinna się wycofać ze swoich żądań wobec Polski - przekazał. Szef ludowców poinformował też, że pytał premiera o to, czy nie jest to dobry moment do wznowienia prac Trójkąta Weimarskiego. - Tutaj premier potwierdził, że jest inicjatywa prezydenta (Francji, Emmanuela - red.) Macrona, przyszłego kanclerza Niemiec (Olafa Scholza - red.) i mam nadzieję Polski - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Lider PSL: rząd jest spóźniony, nie przygotował nas na czwartą falę

Gość "Kropki nad i" odniósł się także do zmienionych obostrzeń epidemicznych, które mają obowiązywać od 1 do 17 grudnia w związku z rozprzestrzenianiem się na świecie nowego wariantu koronawirusa omikron. Zakładają one między innymi zmianę limitu obłożenia wielu obiektów i wydarzeń do 50 procent.

- To nie jest żadna nowość i żadna rewolucja. Te limity, które do dzisiaj obowiązują, nie wiem, czy wszędzie są przestrzegane - ocenił Kosiniak-Kamysz. Jego zdaniem "nie ma obostrzeń - które byłyby dzisiaj stosowane - takich, które dają efekty".

- Rząd jest spóźniony, nie przygotował nas na czwartą falę - komentował prezes PSL.

Pytany, czy jego zdaniem wprowadzane ograniczenia zatrzymają omikron, powiedział, że restrykcje wprowadzane w innych miejscach świata "nie zatrzymały dotarcia omikronu do Europy". - Jest u naszych sąsiadów, pewnie niedługo albo już w tym momencie jest wykrywany gdzieś w Polsce. Obawiamy się wszyscy, jako lekarze, tego nowego wariantu, nowej mutacji, jej zjadliwości. Szczególnie niebezpieczeństwa dla dzieci, szczególnie dla tych, którzy nie mogą być zaszczepieni - dodał.

Kosiniak-Kamysz: dochodzi do momentu, gdzie będzie trudno znajdować argumenty na obronę Mejzy

Władysław Kosiniak-Kamysz skomentował również doniesienia w sprawie wiceministra sportu Łukasza Mejzy, którego firma miała obiecywać leczenie ciężko chorych metodą, która nie ma medycznego potwierdzenia. Minister sportu Kamil Bortniczuk stwierdził w poniedziałek, że Mejza twierdzi, iż "działał w dobrej wierze".

Według gościa "Kropki nad i", "to nie jest działanie w dobrej wierze". - Oszukanie i dawanie takiej fałszywej nadziei rodzicom ciężko chorych dzieci jest okrutne - ocenił lider PSL.

Pytany, dlaczego jego zdaniem PiS nadal trzyma Mejzę w rządzie, lider PSL powiedział, że "tutaj chodzi o życie polityczne PiS-u". - Życie polityczne PiS-u i (sejmowa - red.) większość PiS-u zależy od pana Mejzy - mówił. Zdaniem Kosiniaka-Kamysza "sprawa chyba dochodzi do takiego momentu, gdzie już będzie trudno znajdować argumenty na obronę pana Mejzy".

