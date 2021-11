Spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z opozycją. Maciej Gdula i Marcin Przydacz o szczegółach rozmów

Gdula: między rządem a opozycją jest naprawdę głęboka różnica zdań

Zdaniem Gduli "takie spotkania powinny być normą". - Dlatego nie będę jakoś szczególnie wychwalał rządu - powiedział. - To, co było dla mnie dość istotne to jest to, że między rządem a opozycją jest różnica zdań nie tyle, jeżeli chodzi o ocenę sytuacji - to znaczy realność kryzysu na granicy z Białorusią, realność zagrożenia dla Ukrainy ze strony Rosji - ale jest naprawdę głęboka różnica, jeśli chodzi o sposób rozwiązywania tych kryzysów i stosowaną strategię przez polskie państwo - przyznał.