Jest godzina spotkania prezydenta i premiera. Nieoficjalne ustalenia TVN24 i "Faktów" TVN

Spotkanie Nawrockiego z Tuskiem. Przydacz o prawdopodobnym terminie Źródło: TVN24

Premier Donald Tusk zapowiedział po wtorkowym szczycie "koalicji chętnych" w Paryżu, że jeszcze w tym tygodniu porozmawia z prezydentem Karolem Nawrockim "o tym, jaka jest rola prezydenta, a jaka rządu w procesie mającym zapewnić Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa po zawieszeniu broni".

Jak dowiedzieli się Katarzyna Kolenda-Zaleska z "Faktów" TVN i Patryk Michalski z TVN24, premier i prezydent spotkają się w piątek o godzinie 13.30.

Spotkanie Tusk-Nawrocki. Rzecznik rządu o tematach rozmów

Rzecznik rządu Adam Szłapka pytany w środę o zagadnienia, które premier poruszy w czasie spotkania z prezydentem, podkreślił, że rozmowa będzie przede wszystkim dotyczyła sytuacji międzynarodowej i kwestii związanych z bezpieczeństwem.

- Polityka bezpieczeństwa i polityka zagraniczna Polski musi być jedna i musi być ściśle koordynowana. Raczej powinniśmy wykorzystywać dobre relacje poszczególnych instytucji tak, żeby działo się to w interesie Polski - ocenił wówczas Szłapka.

