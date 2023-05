Hołownia: nie może być tak, że człowiek będzie wybierał między jedzeniem a lekami

Politycy Polski 2050 spotkali się w czwartek w Sejmie z seniorami. Lider partii Szymon Hołownia mówił, że ochrona zdrowia wymaga reformy. - Mamy świadomość tego, że nie może się w Polsce zdarzać sytuacja, w której senior, emeryt będzie rachował swoją emeryturę i zastanawiał się, czy kupić jedzenie, czy kupić leki. To jest hańba dla państwa, jeżeli stawia ludzi przed takimi wyborami. To jest hańba, która musi się jak najszybciej skończyć - oświadczył.

- Przechodzisz na emeryturę i dostajesz ułamek tego, co było do niedawna twoją siłą nabywczą, a leków musisz kupić więcej. Więc sprawiedliwym jest, że będziesz miał inny poziom dopłaty, refundacji za te leki. Nie może być tak, że człowiek będzie wybierał między jedzeniem a lekami po wielu, czasami wielu dziesięciu latach ciężkiej pracy - mówił.

Hołownia: reformy ochrony zdrowia nie da się zrobić bez porozumienia międzypartyjnego

Zaznaczył, że "to nie może być punkt dojścia". - To jest rozwiązanie pomostowe pomiędzy tą sytuacją, w której jesteśmy dzisiaj, a tą sytuacją, w której specjalistę w trzy miesiące najdalej będziecie mieli ze składek, które opłacaliście, bo to się wam należy - powiedział Hołownia zwracając się do seniorów.