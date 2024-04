Spotkanie polityków PiS na Nowogrodzkiej

W siedzibie PiS na Nowogrodzkiej zebrali się politycy, aby ustalić strategię na nadchodzące wybory do Parlamentu Europejskiego. Przybyli między innymi europosłowie Anna Zalewska i Zdzisław Krasnodębski, ale także Jacek Kurski i Adam Bielan. Zalewska przekazała, że o tym, kiedy zostaną przedstawione listy, zadecyduje prezes PiS Jarosław Kaczyński. - To są najtrudniejsze wybory dla Prawa i Sprawiedliwości - przyznał Ryszard Czarnecki.

- Dzisiaj w takim gronie będą ustalać prawdopodobnie strategię (na wybory do europarlamentu - red) - powiedział Piotrowski. Dodał, że "być może będą mówili co nieco o listach do europarlamentu".

Zalewska: wybory samorządowe pokazały, że nie jesteśmy w najgorszym położeniu

Czarnecki: to są najtrudniejsze wybory dla PiS

Do siedziby PiS przyjechał też Ryszard Czarnecki. Na pytanie, czy na listach do europarlamentu znajdą się Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik i Daniel Obajtek odpowiedział, że "to się rozstrzygnie dosłownie w najbliższych godzinach i dniach". - Byli posłami, są to znane nazwiska - to są argumenty za decyzją (o ich kandydaturach - red.) - mówił Czarnecki.