"Albo się to zmieni, albo coś trzeba będzie zrobić na ostro". Spotkanie "ostatniej szansy" z ministrem zdrowia

Iwona Borchulska z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych mówiła TVN24, że ich postulaty to między innymi "poprawienie warunków pracy i usytuowanie pielęgniarki w odpowiednim miejscu w ustawie, która ma być procedowana w tym tygodniu w Sejmie". Wyraziła nadzieję, że projekt się zmieni i "będzie satysfakcjonujący dla środowiska pielęgniarek i położnych".

"Ten trend trzeba odwrócić"

Pytana, co się stanie, jeśli minister tych postulatów nie przyjmie, powiedziała, że "na dzień dzisiejszy niczego nie wykluczamy".

- Czas COVID-19 obnażył braki, wykończył fizycznie i psychicznie nasze koleżanki. Albo się to zmieni, albo naprawdę coś trzeba będzie zrobić na ostro – podkreślała Borchulska.

- Już mamy wskaźniki, że połowa koleżanek pielęgniarek, które skończyły studia w tym roku, tylko w połowie podjęły pracę i w połowie wystąpiły o wydanie im prawa wykonywania zawodu (co może świadczyć o chęci emigracji - red.). Ten trend trzeba odwrócić, bo to już w tej chwili jest zagrożeniem dla wszystkich, dla pielęgniarek, dla pacjentów – zauważyła.

- Myślę, że w końcu przyszedł czas, żeby to społeczeństwo się o nas upomniało – powiedziała.

Protest przed Sejmem

W zeszłą środę przed Sejmem odbył się protest pielęgniarek i położnych. Domagały się one poprawy warunków pracy i godnej płacy. Zwracały też uwagę na brak zastępowalności pokoleniowej pielęgniarek i położnych.

Z przedstawionych przez OZZPiP danych wynika, że średnia wieku pielęgniarki od 2015 roku do 2020 roku wzrosła od 50 do 53 lat. Większość zatrudnionych ma powyżej 50 lat, z czego blisko połowa - ponad 60. Związek podkreślał także, że podczas gdy w rok uprawnienia emerytalne zyskuje około 10 tysięcy pracowników, prawo do wykonywania zawodu – około 5 tysięcy osób.