Spotkanie parlamentarzystów Platformy na neutralnym gruncie

Trwa spotkanie parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej. Odbywa się nie w siedzibie partii, a w warszawskim Domu Dziennikarza. Senator Adam Szejnfeld przed spotkaniem powiedział, że oczekuje zmian. Dodał, że płytkie zmiany "nic nie dają". Wykluczony z PO Paweł Zalewski zauważył, że szef partii Borys Budka zwołuje rozmowy "dopiero dzisiaj, po wyrzuceniu" dwóch posłów z partii. - W ten sposób uznaje, że klub Koalicji Obywatelskiej to nie jest forum do dyskusji - komentował. Dodał, że nie został zaproszony na wtorkowe spotkanie.

We wtorek po południu rozpoczęło się spotkanie parlamentarzystów PO na temat sytuacji w partii. Reporter TVN24 Jan Piotrowski zwrócił uwagę, że odbywa się ono na "neutralnym gruncie", bo nie w siedzibie partii przy ulicy Wiejskiej, nieopodal Sejmu, a przy ulicy Foksal, przy Domu Dziennikarza.

Na spotkaniu pojawili się posłowie, senatorowie i europosłowie partii, a także członkowie zarządu partii, marszałek Senatu Tomasz Grodzki oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Senator Adam Szejnfeld, który w Platformie jest od 2001 roku, przed spotkaniem pytany był, jakich rezultatów oczekuje po rozmowach. - Zmian - odpowiedział krótko. Na pytanie, czy oczekuje głębokich zmian, odpowiedział: - Płytkie nic nie dają.

Szejnfeld: płytkie zmiany nic nie dają TVN24

Parlamentarzyści Platformy przed spotkaniem TVN24

Zalewski: powinny zapaść wiarygodne decyzje

Paweł Zalewski mówił tego dnia w Sejmie, że "dochodzą do niego głosy koleżanek i kolegów, którzy są bardzo zatroskani tym, że Platforma nie jest jednością, że jest rozbita i że to jest problem". - Partia, która nie jest jednością, w której dominują mechanizmy odśrodkowe, nie jest partią, która jest w stanie zbudować jedność opozycji - ocenił.

Ocenił, że podczas wtorkowego posiedzenia parlamentarzystów PO powinny zapaść "wiarygodne decyzje", które będą dotyczyć wszystkich "rodzin" w PO. - Demokratyczna partia składa się z wielu rodzin. Dotychczasowi szefowie byli w stanie je jednoczyć, niestety Borys Budka, albo z braku chęci albo umiejętności, albo obu, tych cech nie posiada. Trzeba doprowadzić do sytuacji takiej, że przedstawiciele wszystkich rodzin znów będą mogli czuć, że Platforma znów jest jednością - mówił Zalewski.

Zalewski: czy mam pokazać, na ile moich telefonów Borys Budka nie odpowiedział? TVN24

"Potrzebna jest weryfikacja przywództwa"

Podkreślił, że w "PO potrzebne jest nowe otwarcie, które powinno mieć charakter ideowy". - Mamy obiecaną deklarację ideową, której projekt jest, zdaje się, już przygotowany - dodał.

Zalewski mówił, że nowe otwarcie programowe jest potrzebne także po to, "aby przykryć rozdawnictwo, które ma ukryć korupcyjne i autokratyczne mechanizmy zarządzania państwem przez PiS". - Potrzebne jest też otwarcie personalne, czyli weryfikacja przywództwa. Jeżeli Borys Budka będzie chciał, uważa, że ma siły i potencjał, ubiegać się o zaufanie koleżanek i kolegów, powinien poddać się takiej weryfikacji, ale powinno to otworzyć także innym osobom możliwość - ocenił.

- Widzę wolę zamknięcia partii i utrzymania przywództwa za cenę jedności - ocenił Zalewski. Obecnemu kierownictwu, jego zdaniem, "jedność do niczego nie jest potrzebna". - Chodzi o to, żeby uratować jedność, bo tylko zjednoczona Platforma będzie w stanie zjednoczyć opozycję - przekonywał.

Raś: podjęliśmy decyzję o odwołaniu się do sądu koleżeńskiego TVN24

"Czy mam pokazać, na ile moich telefonów Borys Budka nie odpowiedział?"

Poseł mówił również, że "nie jest poważne" zarzucanie mu, że nie chciał kontaktować się z władzami partii. - Czy mam pokazać, na ile moich telefonów Borys Budka nie odpowiedział, na ile SMS-ów nie odpowiedział? - pytał.

- To właśnie jest przykład niedojrzałego przywództwa - ocenił. Dopytywany, czy prosił o spotkanie i do niego nie doszło, odparł, że nie było spotkania z Borysem Budką. - Borys Budka nie odbierał moich telefonów, nie odpowiadał na moje SMS-y - dodał.

"Dzisiejsze spotkanie jest spełnieniem mojego postulatu"

Przypomniał, że postulował zwołanie Rady Krajowej, która zajęłaby się sprawami partii i na przykład wyznaczyła termin konwencji, zatwierdzającej decyzje zarządu w sprawie ustawy antyaborcyjnej. Jednak zwołano tylko posiedzenie Rady Krajowej w Rzeszowie, która miała charakter wsparcia dla kandydata na prezydenta Rzeszowa.

- Gdybym zabrał głos, od razu powstałoby wrażenie, że przyjechaliśmy do Rzeszowa nie wspierać kandydata, ale rozmawiać o problemach partii - powiedział Zalewski. Niezasadny jest też zarzut, jak mówił, że spraw PO nie poruszał na klubach Koalicji Obywatelskiej.

- Dopiero dzisiaj, po wyrzuceniu Ireneusza Rasia i mnie, Borys Budka zwołuje spotkanie parlamentarzystów. On w ten sposób uznaje, że klub KO to nie jest forum do dyskusji o wewnętrznych problemach partii. Bo w istocie nie jest. A ja słyszę, że tych kwestii, o jakich mówiłem, nie przedstawiałem na klubie KO - mówił Zalewski.

- Uznałem, że nie mam wyboru i muszę wezwać do naprawy publicznie. Żałuję, że nie będę mógł wziąć udziału, bo nie zostałem zaproszony - zaznaczył. Dodał, że pogląd, który on reprezentuje, nie jest unikalny w partii, bo jest zawarty w liście parlamentarzystów PO. - Oczekuję, że na tym klubie pan Borys Budka odpowie na te wszystkie kwestie. Szkoda, że sam tego nie będę mógł powiedzieć - mówił.

- Uważam, że to dzisiejsze spotkanie jest spełnieniem mojego postulatu i dobrze, że do niego dojdzie - dodał. Na uwagę, żeby może mimo wszystko spróbować wejść na spotkanie klubu, Zalewski odpowiedział, że jest za poważny na to, żeby ktoś go z takiego posiedzenia wypraszał. - Ale może pan Borys Budka zmieni zdanie w tej sprawie - zaznaczył.

Lubnauer: PO powinna więcej rozmawiać wewnętrznie

Posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Lubnauer mówiła w Sejmie, że "niewątpliwie Platforma Obywatelska powinna więcej rozmawiać wewnętrznie po to, żeby wszyscy zrozumieli, że grają w jednym zespole".

- Tutaj oczywiście pandemia była utrudnieniem, ponieważ rozmowa najlepsza, szczera jest wtedy, kiedy mamy pewność, że rozmawiamy twarzą w twarz - zaznaczył.

Dodała, że "komunikatory mają tę wadę, że człowiek nigdy nie jest pewny, czy ktoś nie nagrywa".

- Mamy do czynienia z sytuacją, w której, jeśli chodzi o komunikator to nie jest taka bezpośrednia rozmowa. Nie wszyscy się dobrze czują na komunikatorach. To nie jest tak, że ktoś może komuś odpowiedzieć. Rzeczywiście potrzebujemy już tego, jak nadchodzi koniec pandemii. Przede wszystkim wyjechania do ludzi w Polskę - powiedziała.

Lubnauer: PO powinna więcej rozmawiać wewnętrznie TVN24

"Trzeba pewne sprawy uporządkować"

Posłanka PO Agnieszka Pomaska mówiła dziennikarzom, że "od czasu do czasu trzeba porozmawiać o sprawach wewnętrznych w Platformie". - Na pewno dzisiaj trzeba też pewne sprawy uporządkować i przede wszystkim iść do przodu. Mam nadzieję, że to jest główny cel dla wszystkich, którzy dzisiaj na posiedzenie klubu się wybierają - dodała.

Thun: odchodzę z Platformy Obywatelskiej, ale zostaję w Europejskiej Partii Ludowej TVN24

Róża Thun odchodzi z PO

W poniedziałek europosłanka Platformy Obywatelskiej Róża Thun poinformowała, że wypisuje się z członkostwa w Platformie Obywatelskiej. W opublikowanym w mediach społecznościowych oświadczeniu, skierowanym do jej wyborców, potwierdziła, że złożyła rezygnację z członkostwa w tej partii na ręce przewodniczącego małopolskich struktur Aleksandra Miszalskiego.

Autor:js, akw/kab

Źródło: PAP, TVN24