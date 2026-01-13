Logo strona główna
Polska

Spotkanie nie tylko z premierem. "Dziś poznałem też Larry'ego"

Karol Nawrocki z wizytą w Londynie. W spotkaniu z Keirem Starmerem uczestniczył też kot Larry
Kot Larry towarzyszył prezydentowi Karolowi Nawrockiemu podczas konferencji na Downing Street
Źródło: TVN24
Karol Nawrocki, który przebywa z wizytą w Wielkiej Brytanii, spotkał się nie tylko z brytyjskim premierem Keirem Starmerem. Politykom towarzyszył inny mieszkaniec Downing Street 10, kot Larry. Prezydent opublikował z nim zdjęcie.

Prezydent Karol Nawrocki przebywa z wizytą w Londynie. We wtorek spotkał się z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem w jego siedzibie przy Downing Street 10.

Później na platformie X Nawrocki opublikował zdjęcie w towarzystwie nie tylko brytyjskiego premiera, ale także kota Larry'ego. "Dziś poznałem też Larry'ego" - napisał pod zdjęciem.

Kot towarzyszył też polskiemu prezydentowi, kiedy ten opuszczał siedzibę brytyjskiego premiera. - Nie będziemy sami na konferencji. Wyszedł z nami kot z Downing Street - mówił do dziennikarzy Nawrocki. Później powiedziano mu, że kot nazywa się Larry.

- Nie poznaliśmy się tak dobrze, żebym poznał jego imię - skomentował prezydent.

Karol Nawrocki z wizytą w Londynie. W spotkaniu z Keirem Starmerem uczestniczył też kot Larry
Karol Nawrocki z wizytą w Londynie. W spotkaniu z Keirem Starmerem uczestniczył też kot Larry
Źródło: Mikołaj Bujak/KPPR

Larry mieszka przy Downing Street od 2011 roku. Trafił tam ze schroniska Battersea Dogs and Cats Home w czasie rządów ówczesnego premiera Davida Camerona. Następnie towarzyszył Theresie May, Borisowi Johnsonowi, Liz Truss oraz Rishiemu Sunakowi.

We wrześniu 2024 roku do lokatorów siedziby premiera dołączył - jako trzeci - kot syberyjski. Odkąd premierem jest Keir Starmer, mieszka tam także Jojo, kot należący do jego rodziny.

Kot Larry, lokator siedziby premiera przy Downing Street 10
Kot Larry, lokator siedziby premiera przy Downing Street 10
Źródło: Shutterstock

Rozmowy przede wszystkim o bezpieczeństwie

Na konferencji prasowej po zakończeniu rozmów z brytyjskim premierem Nawrocki mówił, że spotkanie "skupiało się przede wszystkim na kwestiach bezpieczeństwa, ale także na kwestiach ekonomicznych". - Dyskutowaliśmy o współpracy polskiego przemysłu zbrojeniowego z przemysłem zbrojeniowym Zjednoczonego Królestwa. Oba te przemysły i firmy budują dzisiaj potencjał obronny także Rzeczypospolitej, szczególnie w ramach programu "Miecznik", w budowaniu fregat, ale także systemów obrony powietrznej - powiedział prezydent.

Nawrocki po spotkaniu ze Starmerem. "Skupiało się na kwestiach bezpieczeństwa"
Nawrocki po spotkaniu ze Starmerem. "Skupiało się na kwestiach bezpieczeństwa"

Świat

Z kolei premier Starmer powiedział przed rozmowami, że wizyta polskiego prezydenta to dla niego wielka przyjemność i zaszczyt. - Bardzo się cieszę, że był pan w stanie przyjechać (do Londynu) już na początku swojej kadencji - mówił brytyjski premier przed rozpoczęciem spotkania.

Dodał, że historia Polski i Wielkiej Brytanii to historia bliskich relacji, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i obronności. - Jesteśmy bardzo dumni z naszych relacji, nawet mam więzy rodzinne z Polakami - mówił, podkreślając, że "polsko-brytyjska współpraca jest niezwykle ważna dla bezpieczeństwa Europy".

Autorka/Autor: mjz/akw

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mikołaj Bujak/KPPR

Karol NawrockiWielka BrytaniaKeir StarmerzwierzętaKoty
