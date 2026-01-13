Spotkanie nie tylko z premierem. "Dziś poznałem też Larry'ego"

Kot Larry towarzyszył prezydentowi Karolowi Nawrockiemu podczas konferencji na Downing Street Źródło: TVN24

Prezydent Karol Nawrocki przebywa z wizytą w Londynie. We wtorek spotkał się z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem w jego siedzibie przy Downing Street 10.

Później na platformie X Nawrocki opublikował zdjęcie w towarzystwie nie tylko brytyjskiego premiera, ale także kota Larry'ego. "Dziś poznałem też Larry'ego" - napisał pod zdjęciem.

Dziś poznałem też Larry’ego ☺️ pic.twitter.com/HMBqY7Zrzx — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) January 13, 2026 Rozwiń Źródło: X

Kot towarzyszył też polskiemu prezydentowi, kiedy ten opuszczał siedzibę brytyjskiego premiera. - Nie będziemy sami na konferencji. Wyszedł z nami kot z Downing Street - mówił do dziennikarzy Nawrocki. Później powiedziano mu, że kot nazywa się Larry.

- Nie poznaliśmy się tak dobrze, żebym poznał jego imię - skomentował prezydent.

Karol Nawrocki z wizytą w Londynie. W spotkaniu z Keirem Starmerem uczestniczył też kot Larry Źródło: Mikołaj Bujak/KPPR

Larry mieszka przy Downing Street od 2011 roku. Trafił tam ze schroniska Battersea Dogs and Cats Home w czasie rządów ówczesnego premiera Davida Camerona. Następnie towarzyszył Theresie May, Borisowi Johnsonowi, Liz Truss oraz Rishiemu Sunakowi.

We wrześniu 2024 roku do lokatorów siedziby premiera dołączył - jako trzeci - kot syberyjski. Odkąd premierem jest Keir Starmer, mieszka tam także Jojo, kot należący do jego rodziny.

Kot Larry, lokator siedziby premiera przy Downing Street 10 Źródło: Shutterstock

Rozmowy przede wszystkim o bezpieczeństwie

Na konferencji prasowej po zakończeniu rozmów z brytyjskim premierem Nawrocki mówił, że spotkanie "skupiało się przede wszystkim na kwestiach bezpieczeństwa, ale także na kwestiach ekonomicznych". - Dyskutowaliśmy o współpracy polskiego przemysłu zbrojeniowego z przemysłem zbrojeniowym Zjednoczonego Królestwa. Oba te przemysły i firmy budują dzisiaj potencjał obronny także Rzeczypospolitej, szczególnie w ramach programu "Miecznik", w budowaniu fregat, ale także systemów obrony powietrznej - powiedział prezydent.

Z kolei premier Starmer powiedział przed rozmowami, że wizyta polskiego prezydenta to dla niego wielka przyjemność i zaszczyt. - Bardzo się cieszę, że był pan w stanie przyjechać (do Londynu) już na początku swojej kadencji - mówił brytyjski premier przed rozpoczęciem spotkania.

Dodał, że historia Polski i Wielkiej Brytanii to historia bliskich relacji, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i obronności. - Jesteśmy bardzo dumni z naszych relacji, nawet mam więzy rodzinne z Polakami - mówił, podkreślając, że "polsko-brytyjska współpraca jest niezwykle ważna dla bezpieczeństwa Europy".

