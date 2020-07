W poniedziałek w Warszawie odbyło się spotkanie szefów MSZ Polski i Ukrainy Jacka Czaputowicza i Dmytro Kułeba. - Musimy prowadzić badania i oceniać naszą historię tak, by nie była ona przeszkodą do dzisiejszej współpracy między Polską a Ukrainą - mówił Czaputowicz. Kułeba, wskazując na "zasadę wzajemności", mówił, że Ukraina czeka na odnowienie grobu w Monasterzu.

Na konferencji prasowej po rozmowie z Kułebą Czaputowicz powiedział, że wśród tematów spotkania znalazła się kwestia bezpieczeństwa w kontekście agresji rosyjskiej wobec Ukrainy: - Przekazałem panu ministrowi, że Polska, tak jak wcześniej, niezmiennie, będzie popierać integralność terytorialną, suwerenność i niepodległość Ukrainy w granicach akceptowanych przez prawo międzynarodowe i to w relacjach dwustronnych, i na forach organizacji międzynarodowych.

- Wyraziłem nadzieję, że ostatnie uzgodnienia dotyczące wstrzymania ognia na linii styku stron podjęte w trakcie spotkania trójstronnej grupy kontaktowej będą respektowane - mówił szef MSZ. Jak dodał, konflikt powinien być zakończony drogą pokojową i drogą dyplomatyczną. Szef polskiej dyplomacji przekazał, że omówiono również kwestię współpracy Ukrainy z UE oraz kwestię skutków pandemii koronawirusa dla polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej. - Mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku zostanie zorganizowane spotkanie międzyrządowej polsko-ukraińskiej komisji do spraw współpracy gospodarczej - dodał.

Innym omówionym tematem, przekazał Jacek Czaputowicz, były kwestie dotyczące historii Polski i Ukrainy. - Opowiadamy się za rozwiązaniem kwestii historycznych między Polską a Ukrainą w oparciu o prawdę historyczną. Chcielibyśmy, aby wznowiły prace komisja historyczna, odpowiednie resorty. Musimy też prowadzić badania, oceniać naszą historię, zwłaszcza te trudne, tragiczne jej epizody tak, aby nie była ona przeszkodą do dzisiejszej współpracy między naszymi państwami i społeczeństwami - oświadczył szef MSZ. Podkreślił, że polska mniejszość na Ukrainie, jak i ukraińska mniejszość w Polsce spełniają "bardzo ważną rolę w relacjach obu państw". - Oczekujemy wsparcia dla polskich szkół na Ukrainie tak, jak my udzielamy wsparcia na rzecz umożliwienia działalności szkół ukraińskich w Polsce - zaznaczył.

Ukraina chce odnowienia tablicy w Monasterzu

Szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba ocenił, że Polska i Ukraina są bliskimi partnerami i przyjaciółmi, których łączy "rozumienie europejskich i światowych procesów". Wyraził też wdzięczność Czaputowiczowi za "konsekwentne wsparcie, którego Polska udziela Ukrainie w Unii Europejskiej i w NATO". Jak mówił Kułeba, Czaputowicz poinformował go między innymi o polityce Unii Europejskiej wobec Rosji. - Przekazałem koledze, że nie ma żadnych podstaw, aby zmieniać politykę wobec Rosji i tak ma być do czasu, kiedy Rosja nie zmieni swojej agresywnej polityki wobec Ukrainy. Jest to zasada fundamentalna. Oczekujemy, że wszystkie państwa Unii Europejskiej będą jej przestrzegać - oświadczył.