Spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Łotwy. Rau: konieczne jest utrzymanie jedności całego NATO

Zdaniem części polityków PiS wiceminister sportu Łukasz Mejza powinien podać się do dymisji lub zawiesić swoją działalność w ministerstwie. - Powinien podać się do dymisji i uważam, że to byłoby najlepsze rozwiązanie - mówił w Radiu Zet w czwartek poseł PiS Bolesław Piecha. Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek stwierdził z kolei w radiu RMF FM w czwartek, że "gdyby był Łukaszem Mejzą, zawiesiłby swoje funkcjonowanie w resorcie sportu".