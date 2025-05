Piwo z Trzaskowskim. "To był błąd"

Spotkanie Mentzena z Trzaskowskim w pubie. "To był błąd" Źródło: TVN24

Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta rozmawiał w sobotę w Toruniu ze Sławomirem Mentzenem. Rozmowa odbyła się na zaproszenie lidera Konfederacji na jego kanale YouTube. Potem doszło do spotkania Radosława Sikorskiego, Rafała Trzaskowskiego i Sławomira Mentzena w pubie w Toruniu.

Poseł Konfederacji Michał Wawer zapytany we wtorek w "Rozmowie Piaseckiego", czy poszedłby na piwo z Trzaskowskim, odparł, że nie.

Jego zdaniem "pójście z którymś z kandydatów na piwo w trakcie kampanii wyborczej jest po prostu niepotrzebnym ryzykiem stworzenia właśnie takiego obrazka, jaki tu został stworzony". Dopytywany, czy z Karolem Nawrockim też by nie poszedł, powiedział: - Nie, chyba, że bym go otwarcie popierał, ale tego nie robię.

Wawer stwierdził również, że nie poszedłby na piwo z Trzaskowskim, "bo nawet po tej sytuacji ze Sławomirem Mentzenem przekonaliśmy się, że po prostu na najbardziej elementarnym poziomie nie można mu zaufać".

- Sławomir Mentzen dostał zaproszenie na piwo. Przyjął je, bo przyszedł człowiek do człowieka, zaprosił na piwo po wywiadzie. Poszedł tam i się okazuje, że jest kamera, że jest fotograf, że jest montowanie tego. To była profesjonalnie przygotowana operacja. I z podkładem muzycznym, zmontowane jest to wrzucane do internetu i grzane przez Platformę Obywatelską jako jakaś swego rodzaju sugestia, że Sławomir Mentzen popiera Rafała Trzaskowskiego. To jest podstęp - mówił.

- To był po prostu błąd, z którego musimy wszyscy wyciągnąć wnioski, że jak się idzie na piwo z Rafałem Trzaskowskim, to można zostać nagranym i można wylądować w ciągu kilku minut w profesjonalnym spocie wyborczym w internecie - ocenił.

Wawer: Nawrocki powinien zaryzykować

Wawer odniósł się też do doniesień Onetu dotyczących kandydata PiS na prezydenta. Według portalu Karol Nawrocki "uczestniczył w procederze sprowadzania prostytutek dla gości Grand Hotelu w Sopocie, gdy pracował tam jako ochroniarz". "Tak twierdzą jego ówcześni koledzy z ochrony, z którymi rozmawiał Onet" - podkreślono. "Ze względu na obawy o własne bezpieczeństwo nasi rozmówcy chcą pozostać anonimowi. Ale biorą odpowiedzialność za swe słowa - deklarują, że są gotowi złożyć zeznania przed sądem" - napisał portal.

Dowiedz się więcej: Onet: Nawrocki zajmował się sprowadzaniem prostytutek dla gości

Nawrocki zapowiedział w poniedziałek, że pozwie Onet w trybie cywilnym o ochronę dóbr osobistych i złoży prywatny akt oskarżenia w trybie karnym za "stek kłamstw i nienawiści". Nie zdecydował się jednak na pozew w trybie wyborczym. Wtedy sąd rozpoznaje taki wniosek w ciągu 24 godzin. W ciągu następnych 24 godzin strony mają czas na złożenie zażalenia do sądu apelacyjnego, który również rozpoznaje je w ciągu 24 godzin.

Zdaniem Wawra "sztabowcy PiS-u obawiają się, że mogliby przegrać sprawę z tej tylko racji, że byłby to pozew przeciwko mediom, a faktycznie zdarzało się w przeszłości, że sądy takie pozwy odrzucały".

Zaznaczył jednak, że "sami jako Konfederacja wygraliśmy w tym trybie z TVP za czasów PiS-u".

- Natomiast jest tak, że media zawsze się bronią tym, że są mediami i ich tryb wyborczy nie dotyczy. Czasami sądy te argumenty uznają - mówił.

- Rozumiem tutaj obawę, bo (...) gdyby z takiego powodu była przegrana sztabu PiS-u, sztabu Karola Nawrockiego, to by zostało ogłoszone, że to jest dowód, że te doniesienia są prawdziwe - dodał.

W ocenie posła Konfederacji Nawrocki "powinien" jednak zaryzykować.