"Zostaliśmy wyproszeni do dalszej części korytarza. Została kamera telewizji rządowej"

Kiedy chcieliśmy podejść pod gabinet premiera Mateusza Morawieckiego, by z bliska obserwować spotkanie z przedstawicielami Lewicy, zostaliśmy wyproszeni do dalszej części korytarza. Na początku została w tym korytarzu tylko kamera telewizji rządowej i reporter - relacjonowała z Sejmu reporterka TVN24 Agata Adamek. Dodała, że po zwróceniu uwagi szefowi kancelarii premiera Michałowi Dworczykowi, kamera telewizji państwowej została usunięta.

We wtorek w Sejmie odbyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami Lewicy w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Politycy Lewicy sami wystąpili o taką rozmowę i przedstawili swoje postulaty dotyczące planu.

Jak relacjonowała z Sejmu reporterka TVN24 Agata Adamek, szef rządu przyjechał na spotkanie spóźniony o około 15 minut. W swoim gabinecie czekał na liderów Lewicy. Dodał, że wcześniej do gabinetu weszli między innymi wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS Ryszard Terlecki i posłanka oraz rzeczniczka PiS Anita Czerwińska.

Reporterka relacjonowała, że kiedy chciała podejść przed gabinet premiera Morawieckiego, by z bliska obserwować spotkanie, została stamtąd wyproszona do dalszej części korytarza. - Na początku została w tym korytarzu tylko telewizja rządowa, kamera telewizji rządowej i reporter. Oni mogli stać w tym korytarzu, my zostaliśmy wyproszeni - dodała.