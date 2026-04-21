Polska Spotkanie Morawieckiego z Kaczyńskim. "Kto się lubi, ten się czubi" Adam Styczek

Spotkanie Morawieckiego z Kaczyńskim. Relacja Pawła Łukasika Źródło: TVN24

Zarejestrowane w zeszłym tygodniu stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego stało się kolejnym punktem spornym wewnątrz PiS. W związku z tym w poniedziałek wieczorem w siedzibie partii przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie doszło do spotkania byłego premiera z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.

Spotkanie miało dotyczyć sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości, a dokładniej formuły, w jakiej działać ma stowarzyszenie Rozwój Plus - informował reporter TVN24 Paweł Łukasik. Wcześniej obaj politycy "byli w rozjazdach".

Po spotkaniu Morawieckiego z Kaczyńskim: kto się lubi, ten się czubi

Komentarze po spotkaniu ani ze strony Mateusza Morawieckiego, ani Jarosława Kaczyńskiego, ani Prawa i Sprawiedliwości się nie pojawiły. Dopiero o godzinie 2:30 w nocy eurodeputowany PiS Adam Bielan opublikował wpis na platformie X.

"Są pomysły, jest porozumienie i wspólny kierunek. A że czasem iskrzy? Kto się lubi, ten się czubi" - napisał Adam Bielan.

Są pomysły, jest porozumienie i wspólny kierunek. A że czasem iskrzy? Kto się lubi, ten się czubi. @OficjalnyJK i @MorawieckiM dziękuję! pic.twitter.com/1sP6xb4eTu — Adam Bielan (@AdamBielan) April 21, 2026 Rozwiń Źródło: X

Morawiecki na początku kwietnia w wywiadzie dla wp.pl potwierdził medialne doniesienia dotyczące założenia własnego stowarzyszenia skupiającego osoby, którym "nie pasuje coś w każdej z partii politycznych po prawej stronie: czy to w PiS, czy w Konfederacji, czy Koronie Polskiej Brauna".

Po publikacji wywiadu, tego samego dnia, odbyło się spotkanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z Morawieckim, podczas którego omówili oni między innymi sytuację wewnątrz ugrupowania. Według dostępnych informacji spotkanie miało na celu "zdyscyplinowanie" byłego premiera, którego działania w ostatnim czasie, jak słyszmy wewnątrz PiS, nie współgrały z linią partii.

