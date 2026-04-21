Polska

Spotkanie Morawieckiego z Kaczyńskim. "Kto się lubi, ten się czubi"

Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński i Adam Bielan
Spotkanie Morawieckiego z Kaczyńskim. Relacja Pawła Łukasika
Źródło: TVN24
Były premier Mateusz Morawiecki i prezes PiS Jarosław Kaczyński spotkali się w poniedziałek, żeby rozmawiać na temat stowarzyszenia Rozwój Plus, które powołał ten pierwszy. W środku nocy eurodeputowany PiS Adam Bielan zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcie z rozmowy.

Zarejestrowane w zeszłym tygodniu stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego stało się kolejnym punktem spornym wewnątrz PiS. W związku z tym w poniedziałek wieczorem w siedzibie partii przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie doszło do spotkania byłego premiera z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.

Spotkanie miało dotyczyć sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości, a dokładniej formuły, w jakiej działać ma stowarzyszenie Rozwój Plus - informował reporter TVN24 Paweł Łukasik. Wcześniej obaj politycy "byli w rozjazdach".

Po spotkaniu Morawieckiego z Kaczyńskim: kto się lubi, ten się czubi

Komentarze po spotkaniu ani ze strony Mateusza Morawieckiego, ani Jarosława Kaczyńskiego, ani Prawa i Sprawiedliwości się nie pojawiły. Dopiero o godzinie 2:30 w nocy eurodeputowany PiS Adam Bielan opublikował wpis na platformie X.

"Są pomysły, jest porozumienie i wspólny kierunek. A że czasem iskrzy? Kto się lubi, ten się czubi" - napisał Adam Bielan.

Morawiecki na początku kwietnia w wywiadzie dla wp.pl potwierdził medialne doniesienia dotyczące założenia własnego stowarzyszenia skupiającego osoby, którym "nie pasuje coś w każdej z partii politycznych po prawej stronie: czy to w PiS, czy w Konfederacji, czy Koronie Polskiej Brauna".

Po publikacji wywiadu, tego samego dnia, odbyło się spotkanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z Morawieckim, podczas którego omówili oni między innymi sytuację wewnątrz ugrupowania. Według dostępnych informacji spotkanie miało na celu "zdyscyplinowanie" byłego premiera, którego działania w ostatnim czasie, jak słyszmy wewnątrz PiS, nie współgrały z linią partii.

Magdalena Rigamonti, dr hab. Małgorzata Myśliwiec

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: x.com/AdamBielan

Mateusz MorawieckiJarosław KaczyńskiPrawo i Sprawiedliwość
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
