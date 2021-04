"Nie chcemy wielokulturowości, chcemy ochronić swoje narody". Spotkanie Orban-Morawiecki- Salvini

- Podczas spotkania będziemy dyskutować o różnych sprawach europejskich, w tym również o kwestiach ściśle politycznych, związanych z funkcjonowaniem europarlamentu, w jaki sposób można najlepiej realizować agendę europejską w interesie wszystkich państw, ale w szczególności w interesie Polski, Węgier i Włoch - poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

Również rzecznik rządu Piotr Mueller w środę w Programie Trzecim Polskiego Radia mówił, że spotkanie w Budapeszcie, będzie przede wszystkim dotyczyło tego, "w jaki sposób układać funkcjonowanie Unii Europejskiej w przyszłości". - Wiemy doskonale, że w tej chwili są duże napięcia w Unii co do sposobu funkcjonowania, również działania niektórych organów unijnych. Umawialiśmy się na określoną wizję Unii, (...) wspólnoty narodów działających wspólnie przede wszystkim w sprawach gospodarczych. Myślę, że to jest taki cel, który jest bardzo istotny i który na pewno będzie jednym z głównych przedmiotów rozmowy - wskazał.