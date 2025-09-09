Wieczorne spotkanie liderów koalicji. Wiemy, o czym rozmawiali

Radomir Wit: po stronie koalicji rządowej panuje przeświadczenie, że ludzie oczekują jakiejś współpracy Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W poniedziałek wieczorem odbyło się spotkanie liderów koalicji 15 października. Wieczorem w "Kropce nad i" minister energii Miłosz Motyka (PSL) poinformował, że "było sporo o priorytetach rządu" i "ofensywie legislacyjnej", którą rząd przygotowywał przez ostatnie tygodnie. - Niebawem będą (prezentowane - red.) konkretne szczegóły w tym zakresie - zapowiedział.

Donald Tusk, Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz, Włodzimierz Czarzasty Źródło: Paweł Supernak/PAP

Wiemy, o czym rozmawiali

Jak dowiedziała się reporterka TVN24 Maja Wójcikowska, liderzy koalicji omówili priorytety rządu i harmonogram prac na najbliższe pół roku, które "ma być kluczowe".

Na spotkaniu omawiano także "kluczową rolę" Macieja Berka - nowego ministra po rekonstrukcji rządu, odpowiedzialnego za nadzór nad wdrażaniem polityki rządu, który ma usprawnić prace gabinetu Donalda Tuska.

Wójcikowska usłyszała, że minister sprawiedliwości Waldemar Żurek otrzymał "carte blanche" w kwestii naprawy wymiaru sprawiedliwości.

Jak dodała reporterka, na spotkaniu była także mowa o wyborze nowego prezesa NIK. Z końcem sierpnia skończyła się kadencja dotychczasowego prezesa Izby Mariana Banasia.

OGLĄDAJ: Koniec Platformy Obywatelskiej? "Tej jesieni ten sztandar zniknie" Zobacz cały materiał

Trzy kwestie

Jeszcze przed spotkaniem w poniedziałek reporterka "Faktów" TVN Arleta Zalewska ustaliła, że liderzy w trakcie rozmów poruszą trzy kwestie.

Jednym z tematów miały być projekty ustaw rządowych, w odpowiedzi na weta prezydenta Karola Nawrockiego, w tym propozycja resortu energii o bonie ciepłowniczym oraz utrzymaniu zamrożonych cen energii elektrycznej, a także dalsze zasady udzielana pomocy dla obywateli Ukrainy.

Kolejna kwestia to zmiana podejścia do powoływania sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. Na ten moment w składzie TK zasiada 11 sędziów na 15 przewidzianych stanowisk. Wynika to z przyjętej przez Sejm w ubiegłym roku uchwały o usunięciu skutków kryzysu konstytucyjnego w latach 2015-2023. Od tego czasu nie są publikowane także orzeczenia Trybunału.

W ubiegłym tygodniu na potrzebę zmiany w tej kwestii wskazywał marszałek Sejmu Szymon Hołownia, przypominając, że pod koniec roku zwolnią się kolejne dwa miejsca sędziowskie w TK. W jego ocenie to moment, w którym "powinniśmy jako Sejm zastanowić się, czy nie należy zacząć Trybunału Konstytucyjnego w legalny, praworządny, kompetentny sposób obsadzać". Zapowiedział wówczas, że będzie o tym rozmawiał z liderami koalicji. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, komentując słowa marszałka, stwierdził że jest zwolennikiem obsadzania wakatów TK, ale w sposób "mądry i transparentny".

Trzeci wątek spotkania liderów, o którym dowiedziała się reporterka "Faktów" - to dokończenie prac rekonstrukcyjnych i uzgodnień dotyczących zmian na stanowiskach wiceministrów.

OGLĄDAJ: Koniec Platformy Obywatelskiej? "Tej jesieni ten sztandar zniknie" Zobacz cały materiał

OGLĄDAJ: TVN24 HD