Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Wieczorne spotkanie liderów koalicji. Wiemy, o czym rozmawiali

Donald Tusk, Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz, Włodzimierz Czarzasty
Radomir Wit: po stronie koalicji rządowej panuje przeświadczenie, że ludzie oczekują jakiejś współpracy
Źródło: TVN24
Liderzy koalicji na poniedziałkowym spotkaniu omówili priorytety rządu i harmonogram prac na najbliższe pół roku. Wśród tematów znalazła się także kwestia wyboru nowego prezesa NIK oraz "kluczowa rola" nowych ministrów Macieja Berka i Waldemara Żurka - dowiedziała się reporterka TVN24 Maja Wójcikowska.

W poniedziałek wieczorem odbyło się spotkanie liderów koalicji 15 października. Wieczorem w "Kropce nad i" minister energii Miłosz Motyka (PSL) poinformował, że "było sporo o priorytetach rządu" i "ofensywie legislacyjnej", którą rząd przygotowywał przez ostatnie tygodnie. - Niebawem będą (prezentowane - red.) konkretne szczegóły w tym zakresie - zapowiedział.

Donald Tusk, Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz, Włodzimierz Czarzasty
Donald Tusk, Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz, Włodzimierz Czarzasty
Źródło: Paweł Supernak/PAP

Wiemy, o czym rozmawiali

Jak dowiedziała się reporterka TVN24 Maja Wójcikowska, liderzy koalicji omówili priorytety rządu i harmonogram prac na najbliższe pół roku, które "ma być kluczowe".

Na spotkaniu omawiano także "kluczową rolę" Macieja Berka - nowego ministra po rekonstrukcji rządu, odpowiedzialnego za nadzór nad wdrażaniem polityki rządu, który ma usprawnić prace gabinetu Donalda Tuska.

Wójcikowska usłyszała, że minister sprawiedliwości Waldemar Żurek otrzymał "carte blanche" w kwestii naprawy wymiaru sprawiedliwości.

Jak dodała reporterka, na spotkaniu była także mowa o wyborze nowego prezesa NIK. Z końcem sierpnia skończyła się kadencja dotychczasowego prezesa Izby Mariana Banasia.

OGLĄDAJ: Koniec Platformy Obywatelskiej? "Tej jesieni ten sztandar zniknie"
Donald Tusk na konwencji Koalicji Obywatelskiej w Gliwicach

Koniec Platformy Obywatelskiej? "Tej jesieni ten sztandar zniknie"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Trzy kwestie

Jeszcze przed spotkaniem w poniedziałek reporterka "Faktów" TVN Arleta Zalewska ustaliła, że liderzy w trakcie rozmów poruszą trzy kwestie. 

Jednym z tematów miały być projekty ustaw rządowych, w odpowiedzi na weta prezydenta Karola Nawrockiego, w tym propozycja resortu energii o bonie ciepłowniczym oraz utrzymaniu zamrożonych cen energii elektrycznej, a także dalsze zasady udzielana pomocy dla obywateli Ukrainy.

Kolejna kwestia to zmiana podejścia do powoływania sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. Na ten moment w składzie TK zasiada 11 sędziów na 15 przewidzianych stanowisk. Wynika to z przyjętej przez Sejm w ubiegłym roku uchwały o usunięciu skutków kryzysu konstytucyjnego w latach 2015-2023. Od tego czasu nie są publikowane także orzeczenia Trybunału. 

W ubiegłym tygodniu na potrzebę zmiany w tej kwestii wskazywał marszałek Sejmu Szymon Hołownia, przypominając, że pod koniec roku zwolnią się kolejne dwa miejsca sędziowskie w TK. W jego ocenie to moment, w którym "powinniśmy jako Sejm zastanowić się, czy nie należy zacząć Trybunału Konstytucyjnego w legalny, praworządny, kompetentny sposób obsadzać". Zapowiedział wówczas, że będzie o tym rozmawiał z liderami koalicji. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, komentując słowa marszałka, stwierdził że jest zwolennikiem obsadzania wakatów TK, ale w sposób "mądry i transparentny". 

Trzeci wątek spotkania liderów, o którym dowiedziała się reporterka "Faktów" - to dokończenie prac rekonstrukcyjnych i uzgodnień dotyczących zmian na stanowiskach wiceministrów. 

OGLĄDAJ: Koniec Platformy Obywatelskiej? "Tej jesieni ten sztandar zniknie"
Donald Tusk na konwencji Koalicji Obywatelskiej w Gliwicach

Koniec Platformy Obywatelskiej? "Tej jesieni ten sztandar zniknie"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: momo/ads

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Paweł Supernak/PAP

Udostępnij:
TAGI:
PolitykaRząd
Czytaj także:
Iryna Zarutska
Brutalne zabójstwo 23-letniej Ukrainki w USA. Trump o tym, kto "ma krew na rękach"
Świat
Sebastian M. poszukiwany po wypadku na A1
Sprawca tragedii na A1 przed sądem. Mediacje zamiast początku procesu
Łódź
Nepal. Protestujący starli się z policją (8 września)
W zamieszkach zginęło 19 osób. Premier podał się do dymisji
Świat
spadlo
Flotylla do Gazy: zostaliśmy ostrzelani
Świat
Pilne
Spadł samolot we wsi pod Żywcem. Dwie osoby nie żyją
Katowice
Odpowiada za zabójstwo byłej żony
60 ciosów nożem i próba wysadzenia budynku
Lublin
Pijany 18-latek bez prawa jazdy zakończył jazdę w polu kukurydzy
Pijany 18-latek zakończył jazdę w polu kukurydzy
Do oszustwa doszło przez internet (zdjęcie ilustracyjne)
Uwierzyła "menadżerowi znanego piosenkarza". Przelała 200 tysięcy z konta ojca
WARSZAWA
shutterstock_2569362001
Rewolucja kadrowa w gigancie. Rezygnacja po 30 latach
BIZNES
Policjant rozbił szybę, by ratować dziecko
Zamki się zaryglowały, półtoraroczny chłopiec został w aucie
WARSZAWA
Dzik
Dzik rozbił szybę i wdarł się do domu. Nagranie
METEO
Chłopiec pomylił drogi (zdjęcie ilustracyjne)
Dziewięciolatek odjechał na rowerze 25 kilometrów od domu
Lublin
Emmanuel Macron
Macron został bez "piorunochronu". "Kurczy się pole manewru"
Świat
imageTitle
Ćwierćfinał Polaków w EuroBaskecie. Co zrobić, by pokonać Turcję?
EUROSPORT
warszawa stolica kladka ludzie shutterstock_2575171381
Tyle osób nie ma pracy. Najnowsze dane o bezrobociu
BIZNES
imageTitle
9. Bieg Charytatywny PKO BP coraz bliżej. Trwa zbiórka środków
EUROSPORT
Intensywny deszcz, ulewy
Alert RCB. "Możliwe podtopienia"
METEO
Port Lotniczy Poznań-Ławica
Kolejne polskie lotnisko znosi limity. Na pokład można wnieść nawet 2-litrowe butelki
Poznań
imageTitle
Poszli w ślady Szeremety. Kolejni Polacy w ćwierćfinale mistrzostw świata
EUROSPORT
Władimir Putin i Walerij Gierasimow. Zdjęcie z 16 grudnia 2024 roku
"Niezatapialny" generał skończył 70 lat. Putin nie chce go zmieniać
Świat
Ruda złota wydobyta w jednej z kopalni w Kenii
Kluczowe minerały z Afryki zwolnione z ceł. Decyzja Trumpa
BIZNES
Policja w Chicago
"Midway Blitz". Nowa operacja przeciwko imigrantom w Chicago
Świat
Szczecin. Oszust na gorącym uczynku
Chciał wyłudzić pieniądze "na inwestycje". Wpadł podczas próby odbioru
Szczecin
Ministerstwo Zdrowia
Podano nazwiska nowych wiceministrów zdrowia. To dyrektorzy szpitali
Zdrowie
Polatycze
Szczątki dwóch dronów. Jest śledztwo
Lublin
Domański
Domański następcą Tuska? "Akurat takich spekulacji nie słyszałem"
Polska
Rupert Murdoch z synami, Lachlanem i Jamesem
Koniec prawdziwej "Sukcesji". Miliardy do podziału, imperium ma nowego szefa
BIZNES
Subalpejskie łąki Kolorado
Praktycznie nie ma tu ludzi. Mimo to owady masowo giną
METEO
imageTitle
Kawa nie dała rady 17-latce. Nie ma na nią sposobu
EUROSPORT
wypadek2
Tragiczny wypadek, pędzący pociąg uderzył w autokar. Nagranie
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica