Spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim w sprawie kryzysu na granicy. Obecność potwierdziły wszystkie kluby parlamentarne

"Sytuacja geopolityczna jest niezwykle trudna. Potwierdzają to konkluzje z rozmów z przywódcami europejskimi, z którymi spotkał się premier Mateusz Morawiecki. W związku z tymi zagrożeniami o 15:00 odbędzie się spotkanie premiera z klubami i kołami parlamentarnymi" - poinformował rzecznik rządu Piotr Mueller we wpisie na Twitterze w poniedziałek.

Czarzasty: wszystkie kluby przyjęły zaproszenie

Udział w spotkaniu potwierdzają kolejni politycy. - Z tego, co wiem, wszystkie kluby przyjęły zaproszenie – powiedział wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica) w poniedziałek w Radiu Zet. Przyznał jednocześnie, że "nie pokłada dużych nadziei" w spotkaniu. - Mam jedną satysfakcję. Okazuje się, że są takie sprawy w Polsce, które powodują, że z przedstawicielami władzy wszystkie siły polityczne się spotykają, chociażby deklarowały, że nigdy w życiu, bo to niemoralne: sprawy związane z życiem i śmiercią, (…) ochroną granic, sprawy związane np. ze środkami finansowymi dla Polski – mówił współprzewodniczący Nowej Lewicy.

Zgorzelski: KP-PSL weźmie udział w spotkaniu

O to, czy PSL wybiera się na to spotkanie, wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski pytany był w TOK FM. - Oczywiście, że tak. Delegacja Koalicji Polskiej weźmie udział w takim spotkaniu - odparł. - Mamy taką zasadę, że odpowiadamy na zaproszenia premiera i rządu, nawet, jeśli uznajemy, że wciąganie nas w różne sprawy ma tylko i wyłącznie wymiar polityczny, a nie dobrej woli - dodał.

Na pytanie, czy opozycja nie czuje się rozgrywana odpowiedział, że "w żadnym wypadku". - Jeśli jest szansa na to, żeby przeforsować swoje propozycje, swoje pomysły dla dobra Polaków to będziemy robili wszystko, żeby tak się stało. Od tego jesteśmy jako opozycja, a nie tylko od krytykowania, ale i od proponowania, żeby przeforsować jakimi tylko są możliwe środkami własnych postulatów - stwierdził.

Tomczyk: KO zadecyduje w poniedziałek, jak będzie wyglądać nasza reprezentacja

- Myślę, że o sprawach bezpieczeństwa zawsze warto rozmawiać i zawsze warto, by premier przekazywał tego typu informacje - powiedział szef klubu KO Cezary Tomczyk, pytany o to spotkanie. - Dzisiaj zbierze się kolegium klubu i zapadnie decyzja, jak ma wyglądać nasza reprezentacja, jeśli chodzi o to spotkanie - dodał.

W jego opinii niepokojące jest to, że takie informacje, jak ta o możliwym ataku Rosji na Ukrainę Polska otrzymuje od sojuszników z NATO. - Musimy dowiadywać się od innych państw, co się dzieje na wschodzie, bo nasz wywiad został zniszczony, tak jak i polska pozycja na scenie międzynarodowej - mówił.

Poseł KO Robert Kropiwnicki zwrócił uwagę na formę zaproszenia. - Wczoraj późnym wieczorem przyszedł sms z zaproszeniem. Dziwna forma, ale uważamy, że jeżeli sprawa jest ważna, to odpowiemy na to zaproszenie i prawdopodobnie będą nasi przedstawiciele o 15 - powiedział w rozmowie z TVN24. - Nie ma ani agendy spotkania, ani jakichś szczegółowych materiałów, spodziewamy się informacji na temat tego, co się dzieje na polskich granicach, na temat sytuacji międzynarodowej Polski. Mam nadzieję, że premier będzie miał coś ważnego do powiedzenia, a nie że będzie to kolejna taka PR-owska zagrywka premiera - dodał.