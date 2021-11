Budka: taka szarża dyplomatyczna nie przekreśli sześciu zmarnowanych lat

Budka: premier powinien skończyć z doktryną izolacjonizmu

- Nie było tam żadnych informacji, o których nie moglibyśmy się dowiedzieć z mediów. Pan premier zdał relację ze swoich rozmów w Europie, które odbywał w ostatnim czasie, natomiast my kolejny raz przedstawialiśmy bardzo konkretne postulaty, bo chyba cała demokratyczna opozycja mówi tutaj jednym głosem - premier powinien skończyć z doktryną izolacjonizmu i skorzystać z tego, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i NATO, by ten konflikt umiędzynarodowić - powiedział.

- Cieszę się, że wreszcie pan premier nieco zmienił zdanie, cieszę się, że po serii błędów na samym początku, które mu wypominaliśmy, jednak przystąpił do rozmów, bo to jest bardzo istotne - dodał.

Jak przekazał, odpowiedzią na to ze strony reprezentującego klub PiS wicemarszałka Terleckiego było "wręcz zaognianie tego konfliktu". - On powiedział, że "skoro mamy problem na granicy, (...), to niech wreszcie ta Unia Europejska odpuści Polsce spór o praworządność". To pokazuje, że oni naprawdę nie rozumieją o co toczy się gra - kontynuował gość TVN24.