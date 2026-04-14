Polska

Bielan po spotkaniu kierownictwa PiS: Przyszłość Morawieckiego? Świetlana

Adam Bielan
Adam Bielan po spotkaniu kierownictwa PiS: dobre wystąpienia Mateusza Morawieckiego i Przemysława Czarnka
Źródło: TVN24
Mateusz Morawiecki ma przed sobą "świetlaną przyszłość" - ocenił po spotkaniu kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości europoseł tej partii Adam Bielan. Powiedział, że były premier miał "bardzo dobre wystąpienie", podobnie jak Przemysław Czarnek.

We wtorek po południu w siedzibie PiS przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie odbyło się spotkanie kierownictwa partii. Byli na nim obecni między innymi prezes Jarosław Kaczyński, były premier Mateusz Morawiecki, kandydat na premiera Przemysław Czarnek oraz europoseł Adam Bielan.

Oficjalnie nie wiadomo, co było przedmiotem dyskusji. W ostatnich dniach głośno jest o inicjatywie Mateusza Morawieckiego, aby założyć swoje własne stowarzyszenie - co opisaliśmy na TVN24+. Dzieje się to po tym, jak kandydatem na premiera PiS został ogłoszony Przemysław Czarnek z frakcji maślarzy - tych osób w partii, które są niechętne wobec byłego premiera. Zwolennicy Morawieckiego są natomiast nazywani frakcją harcerzy.

Morawiecki zakłada stowarzyszenie. Wiemy, jak może się nazywać
Arleta Zalewska, Konrad Piasecki

Bielan: dobre wystąpienia Morawieckiego i Czarnka

Kilka słów na temat wtorkowego spotkania powiedział po wyjściu z niego europoseł Adam Bielan. Zapytany o przyszłość Mateusza Morawieckiego, odpowiedział, że będzie "świetlana". Z kolei przebieg rozmowy ocenił jako "dobry, naprawdę świetny".

- Konstruktywna rozmowa o przyszłości naszego obozu politycznego. Bardzo dobre wystąpienie premiera Morawieckiego, dobre wystąpienie pana prezesa Czarnka. Sam też zabierałem głos, nie będę się chwalić - skomentował Bielan.

"Jest mocno wkurzony". Co zrobi Morawiecki
Marcin Złotkowski

Nasi dziennikarze widzieli, jak we wtorek wieczorem do siedziby PiS wchodzili lub ją opuszczali także były szef MON Antoni Macierewicz, były szef klubu PiS Ryszard Terlecki, byli marszałkowie Sejmu Marek Kuchciński i Elżbieta Witek, posłowie Michał Wójcik i Jacek Sasin, były szef MSZ Zbigniew Rau, była premier Beata Szydło i senatorowie Marek Pęk oraz Stanisław Karczewski.

pc

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Prawo i SprawiedliwośćAdam BielanJarosław KaczyńskiMateusz MorawieckiPrzemysław CzarnekPolityka
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica