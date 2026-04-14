Polska Bielan po spotkaniu kierownictwa PiS: Przyszłość Morawieckiego? Świetlana Filip Czerwiński |

We wtorek po południu w siedzibie PiS przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie odbyło się spotkanie kierownictwa partii. Byli na nim obecni między innymi prezes Jarosław Kaczyński, były premier Mateusz Morawiecki, kandydat na premiera Przemysław Czarnek oraz europoseł Adam Bielan.

Oficjalnie nie wiadomo, co było przedmiotem dyskusji. W ostatnich dniach głośno jest o inicjatywie Mateusza Morawieckiego, aby założyć swoje własne stowarzyszenie - co opisaliśmy na TVN24+. Dzieje się to po tym, jak kandydatem na premiera PiS został ogłoszony Przemysław Czarnek z frakcji maślarzy - tych osób w partii, które są niechętne wobec byłego premiera. Zwolennicy Morawieckiego są natomiast nazywani frakcją harcerzy.

Bielan: dobre wystąpienia Morawieckiego i Czarnka

Kilka słów na temat wtorkowego spotkania powiedział po wyjściu z niego europoseł Adam Bielan. Zapytany o przyszłość Mateusza Morawieckiego, odpowiedział, że będzie "świetlana". Z kolei przebieg rozmowy ocenił jako "dobry, naprawdę świetny".

- Konstruktywna rozmowa o przyszłości naszego obozu politycznego. Bardzo dobre wystąpienie premiera Morawieckiego, dobre wystąpienie pana prezesa Czarnka. Sam też zabierałem głos, nie będę się chwalić - skomentował Bielan.

Nasi dziennikarze widzieli, jak we wtorek wieczorem do siedziby PiS wchodzili lub ją opuszczali także były szef MON Antoni Macierewicz, były szef klubu PiS Ryszard Terlecki, byli marszałkowie Sejmu Marek Kuchciński i Elżbieta Witek, posłowie Michał Wójcik i Jacek Sasin, były szef MSZ Zbigniew Rau, była premier Beata Szydło i senatorowie Marek Pęk oraz Stanisław Karczewski.

