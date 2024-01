Narada na Nowogrodzkiej

Rau: będziemy taką opozycją, jakiej wymaga sytuacja

- Nikt nie był chętny, żeby wyjść odpowiedzieć na pytania, co dokładnie będzie ustalane. Czy to przypadkiem nie taktyka na to posiedzenie Sejmu - czy to nie będzie obstrukcja obrad Sejmu, bo wiemy, że - pomimo zaprzeczeń ze strony Jarosława Kaczyńskiego - w PiS pojawiają się głosy mówiące o tym, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości będą chcieli najbliższe obrady Sejmu blokować - mówił Ślak.