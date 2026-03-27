Polska

Nerwowa reakcja szefa kancelarii prezydenta na pytania reportera

Bogucki Wit 13:55
Bogucki do reportera: czy pan rozumie po polsku?
Sejmowi reporterzy ponowili pytanie o powód wizyty prezydenta Karola Nawrockiego na Węgrzech. W reakcji szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki obrażał dziennikarzy, zarzucając im manipulację i przekraczanie uprawnień. Tak jednak nie było - dziennikarze w Sejmie wykonywali swoją pracę.

Niedawna reakcja Karola Nawrockiego na pytanie dziennikarza TVN24 Mateusza Półchłopka odbiła się w mediach szerokim echem. W środę szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki bronił Nawrockiego, odnosząc się między innymi do nazwiska reportera. - Mamy do czynienia z zachowaniem pana, który zachowuje się nie jak półdziennikarz, tylko jak ćwierćdziennikarz - denerwował się Bogucki, zapewniając przy tym, że "mówi o jego zachowaniu" i "nie odnosi się do osoby".

Nerwowa reakcja szefa kancelarii na pytanie o zachowanie Nawrockiego

W piątek w Sejmie reporterzy TVN24 ponownie zapytali o wizytę prezydenta na Węgrzech. Bogucki, nawiązując do pytania reportera Mateusza Półchłopka do prezydenta w tej sprawie, zarzucał, że dziennikarz "zachował się w sposób absolutnie nieprzystający do obiektywizmu dziennikarskiego" i "nieprzystający do pewnych zasad, które obowiązywały przy konferencji głów państw".

-  Zadawał pytania dotyczące kwestii, które są dawno wyjaśnione, o których pan prezydent Nawrocki mówił spokojnie, dobitnie - ocenił, nazywając następnie działania dziennikarzy "próbą manipulacji".

W odpowiedzi Radomir Wit przypomniał, że Mateusz Półchłopek zadał prezydentowi pytanie, ponieważ na tym polega praca dziennikarza. Podkreślił też, że jego redakcyjny kolega miał pełne prawo zadawać pytania, mimo że nie była to konferencja prasowa z wydzielonym na to czasem. - Politycy nie będą mówili, o co mogą pytać dziennikarze - oznajmił reporter TVN24.

TVN24: rolą dziennikarzy jest zadawanie pytań

Ponieważ do tej pory nie uzyskaliśmy odpowiedzi na pytanie, dlaczego prorosyjskość Viktora Orbana nie jest już przeszkodą dla Nawrockiego, zostało ono ponownie zadane Boguckiemu. Ten zareagował nerwowo, atakując zadającego pytanie Radomira Wita.

- Ja panu odpowiem, nie wiem, pięćdziesiąty, setny raz, po polsku. Pan rozumiem, rozumie po polsku? - odparł szef kancelarii prezydenta. Gdy Wit poprosił Boguckiego, by go nie obrażał, ten odparł, że wcale tego nie robi, a reporter jest "bardzo delikatny".

Dopytywany mimo to, co było przyczyną podróży Nawrockiego na Węgry, Bogucki ponownie przekonywał, że prezydent jest "najbardziej antyrosyjskim liderem w Europie", a do Budapesztu pojechał, żeby na przykład przekonać Viktora Orbana, że ma alternatywę dla rosyjskiego gazu.

- Prezydent Polski pojechał tam, żeby prezentować polski punkt widzenia. Żeby przekonywać Wiktora Orbana, że jest alternatywa dla jego współpracy z Rosją, że się nie zgadza na tego rodzaju kierunek polityki - mówił.

Przypomnijmy: Karol Nawrocki miał spotkać się z węgierskim premierem 3 grudnia 2025 roku, zaledwie kilka dni po wizycie Orbana na Kremlu. Do spotkania ostatecznie nie doszło. Jak argumentował wtedy w TVN24 rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, za decyzją stało spotkanie "premiera Orbana ze zbrodniarzem Putinem". Teraz Nawrocki pojechał do Orbana. O tę zmianę podejścia dopytują dziennikarze i przypominamy tu to pytanie: Panie prezydencie, czy Panu już nie przeszkadza zażyłość Viktora Orbana z Władimirem Putinem?

imageTitle
Wyjątkowo smutny konkurs Stocha. Prevc nie dał szans rywalom
EUROSPORT
shutterstock_2629177967
Wzięła kredyt, pieniądze przekazała nieznajomemu
WARSZAWA
medelin kolumbia shutterstock_1820422349
Steward wyszedł z samolotu i ślad po nim zaginął
Świat
imageTitle
Dramatyczny upadek. Embacher runął na zeskok
EUROSPORT
zmiana czasu zegar AdobeStock_1007074056
Jedna godzina mniej snu, więcej zawałów. Badacze ostrzegają przed zmianą czasu
Anna Bielecka
Donald Trump
Pierwszy prezydent w historii. "Nie ma lepszego sposobu na docenienie"
BIZNES
imageTitle
Obecność Świątek potwierdzona. Wymarzona obsada
EUROSPORT
shutterstock_2180301073
Braki, wywóz, turystyka paliwowa. "Mogłoby dochodzić lokalnie do paniki"
BIZNES
Padaczka występuje u jednej na 100 osób
Padaczka to nie zawsze drgawki. Jak może wyglądać?
Zuzanna Kuffel
Mieszkańcy walczą o miejsca parkingowe
Nie zgadzają się na likwidację parkingu, złożyli petycję
WARSZAWA
Klin Wyżu Azorskiego dosięga Polski w Wielkanoc
Przed świętami pogoda może stawać na głowie. Co przyniesie Wielkanoc?
Arleta Unton-Pyziołek
Pingwiny przylądkowe
Bilety do zoo będą droższe
WARSZAWA
Meta, Google, YouTube, Instagram
Meta i Google uznane za winne. "Złożymy apelację"
BIZNES
Donald Trump
Nowy sondaż i nowy rekord Trumpa
Świat
Zbigniew Bogucki
Debata przed głosowaniem. Bogucki do Tuska: współczuję takiego ministra
Uszkodzenia po silnej burzy w mieście Szombathely
Na wschodzie wiosna, na zachodzie śnieg i gwałtowne wichury
METEO
Chciał wyjść ze sklepu nie płacąc za zakupy (zdjęcie ilustracyjne)
Jeden wyszedł bez płacenia, drugi ukrył się w sklepie, trzeci czekał w aucie
WARSZAWA
Szczyt CPAC w Teksasie. Zdjęcie z 26 marca
Tak trumpizm "tylnymi drzwiami" wychodzi poza USA
Marcin Złotkowski
Decyzja prokuratury w sprawie nieprawidłowości w komisji obwodowej w Kobyłce (zdj. ilustracyjne)
Nieprawidłowości w liczeniu głosów w komisji wyborczej. Decyzja prokuratury
WARSZAWA
Kierowca się zatrzymał i uciekł pieszo
Zlekceważył znak drogowy, to był początek jego kłopotów
WARSZAWA
Stena Spirit
Usterka promu. Statek utknął w porcie, pasażerowie także
Trójmiasto
pap_20231206_120
Prokuratura oskarżyła nie tego Karola
Szczecin
Burza w Zagrzebiu wyrywała drzewa z korzeniami
Burza Deborah. W stolicy zerwała część dachu szkoły
METEO
Trump: "Iran chciał mnie mianować swoim Najwyższym Przywódcą". Kiedy to powiedział
"Iran chciał mnie mianować najwyższym przywódcą, ale odmówiłem". Trump tak powiedział?
Gabriela Sieczkowska
Wypadek w miejscowości Nowy Konik
Kierowca w szpitalu, krajowa "92" zablokowana
WARSZAWA
Karol Nawrocki
Senat zdecydował jednogłośnie. Czas na ruch prezydenta
BIZNES
shutterstock_2667321469
Po śmierci kobiety w górach głośno o "alpejskich rozwodach"
Świat
pieniadze pln renta emerytura shutterstock_2437719765_1
Od kwietnia nowe zasady wyliczania emerytur
BIZNES
Mężczyzna uszkodził dwa szlabany
"Puściły mu hamulce" i wyrwał dwa szlabany. Nagranie
Wrocław
Donald Tusk
Ślubowanie sędziów Trybunału. Tusk komentuje plan Nawrockiego

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica