Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Sikorski u Nawrockiego

Pałac
Sikorski: prezydent Nawrocki nie podpisuje 40 nominacji ambasadorskich; liczyłem na lepszą współpracę
Źródło: TVN24
W Pałacu Prezydenckim pojawił się szef MSZ Radosław Sikorski. Z prezydentem Karolem Nawrockim ma rozmawiać między innymi o ambasadorach, ale nie tylko.

Głównym tematem rozmów, których początek zaplanowano na godzinę 14, ma być obsada placówek dyplomatycznych. Według KPRP prezydent i szef MSZ mają też rozmawiać na temat możliwego przystąpienia Polski do Rady Pokoju, czyli gremium, którego powstanie zainaugurował w ubiegły czwartek prezydent USA Donald Trump podczas 56. Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Nawrocki i szef polskiej dyplomacji mają też dyskutować o współpracy na linii MSZ - prezydent.

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski i podsekretarz stanu w MSZ Henryka Mościcka-Dendys w drodze na spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim
Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski i podsekretarz stanu w MSZ Henryka Mościcka-Dendys w drodze na spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim
Źródło: PAP/Radek Pietruszka

O terminie spotkania poinformował w połowie miesiąca prezydencki minister Marcin Przydacz. Jak podkreślił rzecznik resortu Maciej Wewiór, MSZ traktuje je jako zaproszenie do merytorycznej rozmowy.

Zarówno MSZ, jak i strona prezydencka podkreślają, że to, jak będą informować o efektach spotkania, zależy od jego przebiegu.

Spór w sprawie ambasadorów

Nie będzie to pierwsze spotkanie obu polityków, na którym poruszono kwestię nominacji ambasadorskich. Nawrocki i Sikorski rozmawiali na ten temat między innymi w październiku.

W grudniu Sikorski opublikował skan listu do prezydenta, w którym szef MSZ zadeklarował chęć rozwiązania problemu dotyczącego powołania ambasadorów. Zaznaczył w nim, że jest gotów do rozmowy na temat zmiany obsady szefa placówki w Waszyngtonie. Zaproponował ponadto, by 80 proc. nominacji ambasadorskich przeznaczyć dla zawodowych dyplomatów, a pozostałe 20 procent niezawodowców podzielić po połowie - 10 procent dla rządu, a kolejne 10 - dla prezydenta.

Sikorski złożył "kompromisową propozycję" Nawrockiemu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Sikorski złożył "kompromisową propozycję" Nawrockiemu

Od tego czasu MSZ wielokrotnie deklarowało, że jest otwarte na spotkanie z Karolem Nawrockim.

Spór między rządem a ośrodkiem prezydenckim ws. nominacji ambasadorskich trwa od marca 2024 roku. Wtedy szef MSZ zdecydował, że ponad 50 ambasadorów zakończy misję, a kilkanaście kandydatur – zgłoszonych do akceptacji przez poprzednie kierownictwo resortu – zostanie wycofanych.

Ówczesny prezydent Andrzej Duda podkreślał natomiast, że "nie da się żadnego ambasadora polskiego powołać ani odwołać bez podpisu prezydenta". W miejsce ambasadorów, którzy opuścili placówki, ale nie zostali wówczas formalnie odwołani przez prezydenta, trafili wskazani przez MSZ dyplomaci, którzy nie mają statusu ambasadorów, lecz charge d’affaires.

Nawrocki sprzeciwia się w szczególności nominowaniu na ambasadorów obecnego szefa placówki w Waszyngtonie Bogdana Klicha oraz Ryszarda Schnepfa, chargé d’affaires we Włoszech.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: js/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Karol NawrockiRadosław SikorskiMinisterstwo Spraw Zagranicznych
Czytaj także:
Kierowca był pijany (zdjęcie ilustracyjne)
W klapkach przyjechał złożyć zawiadomienie. Zbadali go alkomatem
Łódź
imageTitle
Polska pierwszy raz wystawi pełną olimpijską drużynę
EUROSPORT
imageTitle
Kiedy Świątek zagra o półfinał Australian Open?
EUROSPORT
Elbląg. Autobus miejski w rowie
Autobus miejski w rowie, są poszkodowani
Elbląg
Konkubent matki podejrzany o przemoc wobec dziecka
Twierdził, że uderzyła się podczas nauki chodzenia
Trójmiasto
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek na konferencji prasowej
To "najbardziej niebezpieczni uczestnicy ruchu drogowego". Żurek zapowiada "reakcję państwa"
Polska
Sierżant Justyna Kryszak, tubiska Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego
Wojskowa tubistka z hitem Finału WOŚP. Wcześniej zagrała w przeboju Rosalii
Ewa Żebrowska
W warszawskim zoo na świat przyszedł samczyk alpaki
Alpakom zima niestraszna. Mają "naturalną kurtkę" z oddychającej wełny
WARSZAWA
Utrudnienia na dworcu w Lesznie
Prawie osiem godzin opóźnienia. Gołoledź paraliżuje kolej
METEO
Kobietę transportowano do szpitala śmigłowcem LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Podczas kąpieli stracił przytomność
Wrocław
imageTitle
Kompromitacja Polaków. "Wyglądali jak nowicjusze"
EUROSPORT
shutterstock_1411337372
Poczta Polska z blisko milionową karą
BIZNES
Meteo gołoledź, opady marznące, oblodzenie
Nie tylko opady marznące. Jak jeszcze zagrozi nam pogoda
METEO
walizka podroz lotnisko wakcje kobieta bagaz bagaze shutterstock_2629869557
Darmowy bagaż podręczny w tanich liniach?
BIZNES
Oblodzone molo w Sopocie
Molo w Sopocie zamknięte do odwołania. Nie tylko ono
METEO
Rażące zaniedbania w gospodarstwie. Bydło trzymano w brudnych budynkach bez wody i jedzenia
Jedne trzymane były na krótkich łańcuchach, inne stały w ciemnościach
Białystok
shutterstock_1105232564
Marka PGNiG znika z rynku. Co z klientami?
BIZNES
Kot (zdjęcie ilustracyjne)
Znęcanie się nad kotami i fikcyjne zbiórki
Wrocław
Wypadek na autostradzie A4 pod Tarnowem
Samochód obrócił się na autostradzie, cztery osoby poszkodowane
Kraków
Pracownik serwisu samochodowego pokonał część trasy do pracy na łyżwach
Do pracy przyjechał na łyżwach. Nagranie
Poznań
Prokuratura Regionalna w Łodzi
Wyłudzone pieniądze lokowali głównie w kryptowalutach
Łódź
Gołoledź, Rogowo (Zachodniopomorskie)
Chodnik jak zamarznięta rzeka. Pokazujecie Polskę skutą lodem
METEO
imageTitle
Gwiazda norweskich skoków nie jedzie na igrzyska
EUROSPORT
imageTitle
Sinner gładko ograł przyjaciela. "To komplikowało sprawę"
EUROSPORT
Alex Pretti otoczony przez funkcjonariuszy
Analiza nagrań zabójstwa sekunda po sekundzie. Co stało się w Minneapolis?
Świat
Jadwiga Żak-Stewart
Zmarła najstarsza Polka
Polska
imageTitle
Szok w Warszawie. Trener zrezygnował z pracy w ekipie wicelidera
EUROSPORT
imageTitle
Zmarł jeden z najważniejszych działaczy polskiego kolarstwa
EUROSPORT
shutterstock_712532167
Sukcesja w luksusowym koncernie pod znakiem zapytania. Inwestorzy mają obawy
BIZNES
40‑latek aresztowany po ataku nad jelczańskim stawem
"Wyjaśnianie nieporozumień" i brutalny atak młotkiem ciesielskim
Wrocław

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica