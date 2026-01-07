Logo strona główna
"ROZMOWA PIASECKIEGO"

Spotkanie Nawrockiego z Tuskiem. Przydacz o terminie

07 0730 1na1 gosc-0005
Spotkanie Nawrockiego z Tuskiem. Przydacz o prawdopodobnym terminie
Źródło: TVN24
Najpewniej w piątek dojdzie do spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Marcin Przydacz mówił w środę w "Rozmowie Piaseckiego", że w tym tygodniu prezydent Karol Nawrocki przyjmie premiera Donalda Tuska. - Z tego, co wiem, są już w bezpośrednim kontakcie - dodał.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej powiedział, że spotkanie odbędzie się "najpewniej w piątek".

- Sytuacja polityczno-międzynarodowa wymaga tutaj bezpośredniej dyskusji i ustaleń pomiędzy dwoma najważniejszymi urzędnikami w państwie polskim, czyli prezydentem będącym głową państwa i premierem będącym szefem rządu - podkreślił.

- Myślę, że w perspektywie następnych kilku dni - słyszałem o piątku, ale to się zawsze jeszcze może zmienić - do takiego spotkania dojdzie - mówił Przydacz.

Rozmowę z Nawrockim zapowiadał we wtorek szef rządu po spotkaniu państw wspierających Ukrainę w Paryżu. Szczyt dotyczył gwarancji bezpieczeństwa po zakończeniu wojny wywołanej przez Rosję, a także roli poszczególnych państw. Tusk mówił, że "Polska będzie państwem wiodącym, jeśli chodzi o te kwestie logistyczno-organizacyjne".

- Równocześnie nie będzie to związane z obecnością polskich wojsk poza granicami kraju - dodał, podtrzymując wielokrotnie wyrażane w ostatnich dwóch latach stanowisko rządu.

Tusk zabrał głos po rozmowach w Paryżu: pewną niedyskrecję popełnię
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tusk zabrał głos po rozmowach w Paryżu: pewną niedyskrecję popełnię

Świat

Do tej wypowiedzi odniósł się w TVN24 szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. - Prezydent mówił o tym wielokrotnie (pełni urząd od sierpnia - red.), że polskich chłopców na wojnę rosyjską przeciwko Ukrainie nie wyśle i nie wyśle też w ogóle wojska na Ukrainę. Natomiast Polska odgrywa tutaj znaczącą rolę, jeśli chodzi o logistykę, stabilizację wschodniej flanki NATO, więc jeśli te słowa pana prezydenta później są przekuwane w czyn przez pana premiera podczas negocjacji, to oczywiste, że jest tutaj zgoda obu ośrodków władzy w Polsce - ocenił.

Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker przekazał natomiast w środę w Telewizji Republika, że w przyszłym tygodniu, już po spotkaniu z Tuskiem, dojdzie do spotkania Nawrockiego z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, ministrem, koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem oraz szefami służb.

Kosiniak-Kamysz informował na koniec grudnia, że wspólnie z Siemoniakiem zwrócił się z wnioskiem do prezydenta, "żeby wspólnie z wszystkimi szefami służb spotkać się i przedstawić plany na 2026 rok, te budżetowe, ale też te, których informacja jest oklauzulowana". Dodał, że ważnym jest, aby porozmawiać także o nominacjach na pierwszy stopień oficerski. W listopadzie Nawrocki odmówił nominacji oficerskich dla 136 funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

OGLĄDAJ: Przydacz: dojdzie do spotkania Nawrocki - Tusk. "Najprawdopodobniej w piątek"
pc

Przydacz: dojdzie do spotkania Nawrocki - Tusk. "Najprawdopodobniej w piątek"

pc
Autorka/Autor: js/adso

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Marcin PrzydaczKarol NawrockiDonald Tusk
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica