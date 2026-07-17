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Polska

List do Jarosława Kaczyńskiego i spotkanie na Nowogrodzkiej. Co się dzieje w PiS?

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Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński
Jarosław Kaczyński spotkał się z Mateuszem Morawieckim. Relacja Wojciecha Skrzypka
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP
Prezes PiS Jarosław Kaczyński spotkał się w piątek z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. W czasie ich rozmowy parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości należący do Stowarzyszenia Rozwój Plus wystosowali z kolei list do prezesa partii. Podkreślili w nim między innymi, że celem ich działań jest zachowanie jedności ugrupowania.

W środę władze Prawa i Sprawiedliwości wydały uchwałę o zakazie działalności członków partii w stowarzyszeniach i organizacjach o charakterze politycznym. Jak mówił rzecznik PiS Rafał Bochenek, ultimatum na zakończenie działalności stowarzyszeń upływa 23 lipca. Poinformował też, że jeśli ktoś nie zrezygnuje z działalności w takich stowarzyszeniach, "wówczas zostanie uruchomiona procedura wykluczenia z partii za pośrednictwem Komitetu Politycznego".

Jak przekazał dziennikarz TVN24 Wojciech Skrzypek, w piątek w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie odbyło się spotkanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem i liderem Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateuszem Morawieckim. Jak mówił, rozpoczęło się ono niedługo po godzinie 16 i trwało około dwóch godzin.

Rzecznik PiS o spotkaniu Kaczyńskiego z Morawieckim

O zakończeniu spotkania Kaczyńskiego z Morawieckim poinformował rzecznik partii Rafał Bochenek. Jak przekazał, rozmowa była spokojna, lecz "nie doprowadziła ona do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej".

"Panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu zależy na jedności obozu politycznego, który zawsze był wielonurtowy, ale w ramach struktur partii - nigdy obok i nie w kontrze do nich" - napisał Bochenek.

Rzecznik PiS zaznaczył, że decyzja prezydium partii z 15 lipca wciąż jest aktualna. "Do czwartku parlamentarzyści, którzy chcą pracować w partii i budować dobrą przyszłość naszej Ojczyzny, mają czas na złożenie stosownych oświadczeń. Każdy decyduje samodzielnie, bez przymusu. O jedności nie wystarczy mówić - trzeba ją realizować. Dla Polski" - dodał.

Politycy PiS napisali list do Kaczyńskiego

Z kolei w piątek około godziny 17 należący do Stowarzyszenia Rozwój Plus europoseł PiS Piotr Mueller opublikował w serwisie X treść listu skierowanego do prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego. List podpisało 44 parlamentarzystów ugrupowania, a także współpracujący z PiS poseł Marek Jakubiak - prezes partii Wolni Republikanie.

"Jako członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus zwracamy się do Pana w przekonaniu, że o przyszłości naszej wspólnoty politycznej decyduje dziś przede wszystkim zdolność do wspólnego działania. Łączy nas troska o Polskę i przywiązanie do wartości, które od lat pozostają fundamentem obozu prawicy" - czytamy w oświadczeniu.

Członkowie stowarzyszenia podkreślili, że - ich zdaniem - podziały osłabiają partię, a "jedność - nawet przy różnicy zdań co do dróg - pozostaje warunkiem trwałego zwycięstwa i odpowiedzialności za państwo".

"Jednocześnie mamy świadomość, że sama jedność nie wystarczy - równie ważne jest ponowne dotarcie do tych grup, które w ostatnich latach od nas odeszły, i odzyskanie ich zaufania. Chcemy, by obie te myśli - jedność prawicy i otwartość na tych, których zabrakło dziś przy naszym stole - przyświecały naszemu zaangażowaniu i stały się wspólnym mianownikiem wszystkich, którym leży na sercu dobro Polski" - zaznaczono.

List do prezesa PiS. Kto podpisał?

Mueller wymienił także 45 parlamentarzystów, którzy złożyli podpisy pod listem: Mateusz Morawiecki, Marcin Horała, Szymon Szynkowski vel Sęk, Daniel Obajtek, Janusz Cieszyński, Paweł Jabłoński, Anna Kwiecień, Łukasz Kmita, Michał Dworczyk, Piotr Mueller, Waldemar Buda, Ryszard Terlecki, Mirosława Stachowiak-Różecka, Agnieszka Ścigaj, Olga Semeniuk-Patkowska, Marek Jakubiak, Fryderyk Kapinos, Grzegorz Lorek, Krzysztof Kubów, Łukasz Schreiber, Ryszard Bartosik, Zbigniew Chmielowiec, Paweł Rychlik, Andrzej Gut-Mostowy, Marzena Machałek, Grzegorz Puda, Ireneusz Zyska, Robert Gontarz, Krzysztof Lipiec, Sylwester Tułajew, Wiesław Krajewski, Grzegorz Macko, Sławomir Skwarek, Wojciech Zubowski, Marcin Gwóźdź, Monika Pawłowska, Anna Baluch, Andrzej Kryj, Maria Koc, Włodzimierz Tomaszewski, Anna Cicholska, Krzysztof Szczucki, Elżbieta Duda, Michał Cieślak, Anita Czerwińska (niebędąca członkiem stowarzyszenia).

Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
Prawo i SprawiedliwośćMateusz MorawieckiJarosław KaczyńskiPiotr Mueller
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
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