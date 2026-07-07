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Polska

Ważą się losy ministry zdrowia i szefa NFZ. Donald Tusk już w kancelarii

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Donald Tusk
Spotkanie Donalda Tuska z ministrą zdrowia i szefem NFZ. Relacja Katarzyny Gozdawa-Litwińskiej
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Donald Tusk spotka się we wtorek z ministrą zdrowia Jolantą Sobierańską-Grendą i szefem NFZ Filipem Nowakiem. Dzisiaj mija ultimatum dotyczące przedstawienia mu rekomendacji w sprawie zmian w polskiej ochronie zdrowia, między innymi po nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym.

W minionym tygodniu szef rządu Donald Tusk zapowiedział, że jeśli do wtorku nie otrzyma on "precyzyjnych rekomendacji" dotyczących ochrony zdrowia, w środę podejmie decyzje, także personalne. Mówił też, że oczekuje od Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia rozwiązań, które "uporają się z najbardziej oburzającymi praktykami". Wymienił trzy problemy: tak zwane saloniki VIP w szpitalach, omijanie kolejek do świadczeń oraz bardzo wysokie zarobki niektórych medyków.

Ministra zdrowia i szef NFZ spotkają się z premierem

Jak ustaliła reporterka TVN24 Katarzyna Gozdawa-Litwińska, zapowiadane na wtorek spotkanie premiera Donalda Tuska z ministrą zdrowia Jolantą Sobierańską-Grendą i szefem NFZ Filipem Nowakiem odbędzie się jeszcze przed planowanym na południe posiedzeniem rządu. Dodała, że Donald Tusk jest już w kancelarii premiera.

Donald Tusk wchodzący do kancelarii premiera
Donald Tusk wchodzący do kancelarii premiera
Źródło zdjęcia: TVN24

- Ministra zdrowia i szef NFZ wypracowali kompleksową próbę naprawy i rozwiązania dla ochrony zdrowia. Oczywiście działo się to wszystko w porozumieniu, żeby propozycje dla premiera były spójne - mówiła reporterka. Jak dodała, prace nad tymi propozycjami trwały już wcześniej, jednak zostały przyspieszone, by mogły trafić na biurko premiera we wtorek.

Jak zaznaczyła, już ruszyła giełda nazwisk, kto mógłby potencjalnie zastąpić ministrę oraz szefa NFZ Filipa Nowaka. - Jutro premier ma przedstawić swoją decyzję dotyczącą tego, czy będą zmiany na tych dwóch stanowiskach. Ma to być po analizie tego, co dzisiaj przedstawi szefowa Ministerstwa Zdrowia i szef NFZ-u - zapowiedziała Gozdawa-Litwińska.

Źródło: TVN24, PAP
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Tagi:
Resort zdrowiaDonald Tusk
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
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