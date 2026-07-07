Polska Ważą się losy ministry zdrowia i szefa NFZ. Donald Tusk już w kancelarii Mikołaj Stępień |

Spotkanie Donalda Tuska z ministrą zdrowia i szefem NFZ. Relacja Katarzyny Gozdawa-Litwińskiej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W minionym tygodniu szef rządu Donald Tusk zapowiedział, że jeśli do wtorku nie otrzyma on "precyzyjnych rekomendacji" dotyczących ochrony zdrowia, w środę podejmie decyzje, także personalne. Mówił też, że oczekuje od Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia rozwiązań, które "uporają się z najbardziej oburzającymi praktykami". Wymienił trzy problemy: tak zwane saloniki VIP w szpitalach, omijanie kolejek do świadczeń oraz bardzo wysokie zarobki niektórych medyków.

Ministra zdrowia i szef NFZ spotkają się z premierem

Jak ustaliła reporterka TVN24 Katarzyna Gozdawa-Litwińska, zapowiadane na wtorek spotkanie premiera Donalda Tuska z ministrą zdrowia Jolantą Sobierańską-Grendą i szefem NFZ Filipem Nowakiem odbędzie się jeszcze przed planowanym na południe posiedzeniem rządu. Dodała, że Donald Tusk jest już w kancelarii premiera.

Donald Tusk wchodzący do kancelarii premiera Źródło zdjęcia: TVN24

- Ministra zdrowia i szef NFZ wypracowali kompleksową próbę naprawy i rozwiązania dla ochrony zdrowia. Oczywiście działo się to wszystko w porozumieniu, żeby propozycje dla premiera były spójne - mówiła reporterka. Jak dodała, prace nad tymi propozycjami trwały już wcześniej, jednak zostały przyspieszone, by mogły trafić na biurko premiera we wtorek.

Jak zaznaczyła, już ruszyła giełda nazwisk, kto mógłby potencjalnie zastąpić ministrę oraz szefa NFZ Filipa Nowaka. - Jutro premier ma przedstawić swoją decyzję dotyczącą tego, czy będą zmiany na tych dwóch stanowiskach. Ma to być po analizie tego, co dzisiaj przedstawi szefowa Ministerstwa Zdrowia i szef NFZ-u - zapowiedziała Gozdawa-Litwińska.