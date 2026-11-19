Polska Spotkanie Donalda Trumpa i Władimira Putina. Radosław Sikorski i Donald Tusk komentują Aleksandra Sapeta |

Radosław Sikorski o spotkaniu Trump-Putin: wywołuje u nas pewien niepokój Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/VLADIMIR SMIRNOV /SPUTNIK/ KREMLIN POOL

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Prezydent USA spotkał się w czwartek z Władimirem Putinem w Shenzhen, na marginesie szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC). Wchodząc do sali, Trump powiedział: "Kim on jest? Jest moim przyjacielem". Wskazał w kierunku rosyjskiego przywódcy. Według Kremla Putin opuścił spotkanie w "doskonałym" nastroju.

- Trudno ocenić, po owocach ich poznamy, ale optyka tego ściskania się z Putinem, nazywania go przyjacielem, wywołuje u nas pewien niepokój - skomentował to spotkanie szef MSZ Radosław Sikorski przed wylotem do Budapesztu, gdzie spotka się z szefową węgierskiej dyplomacji Anitą Orban.

- Rodzi się pytanie, z kim jest bardziej przyjacielem, czy z Putinem, czy z naszym prezydentem? I co ewentualnie zrobi, gdyby przyszło co do czego? Którego przyjaciela wybierze? - kontynuował wicepremier.

Tusk: Boże, chroń nas przed takimi przyjaciółmi

W mediach społecznościowych pojawił się również komentarz premiera. "Boże, chroń nas przed takimi przyjaciółmi" - napisał po angielsku Donald Tusk na platformie X.

God, protect us from such friends. — Donald Tusk (@donaldtusk) November 19, 2026 Rozwiń

Sikorski o porównaniu do Jałty i "marzeniu" Moskwy

Czy rozmowy w Shenzhen nie są przeceniane i czy porównanie do Jałty jest odpowiednie? - takie pytania również padły na spotkaniu Sikorskiego dziennikarzami.

- Moskwa marzyła [o tym - red.], bo Jałta to był taki moment, w którym Moskwa kontrolowała Europę Środkową i Wschodnią. Dzisiaj, dzięki Bogu jesteśmy suwerenni i oni mogą tam ustalać różne rzeczy. Ukraina będzie nadal się broniła, a my będziemy ją wspierać - odpowiedział Sikorski.

W mediach popularne stało się porównanie trójstronnego spotkania przywódców Chin, Rosji i USA do "drugiej Jałty". Mowa o szczycie w 1945 roku, na którym przywódcy USA, Wielkiej Brytanii i Związku Radzieckiego omawiali losy powojennej Europy.

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CNN zwraca uwagę, że rozmowy w Shenzhen są w tym sensie "historyczne", że biorą w nich udział trzy główne mocarstwa światowe, a negocjacje mogą dotyczyć globalnego porządku w okresie niestabilności i zagrożeń. Według amerykańskiej stacji różnią się jednak od Jałty, gdzie doszło do spotkania sojuszników. Dyskusje w Shenzhen zgromadziły rywalizujące ze sobą państwa o odmiennych wizjach świata i bez wspólnego przeciwnika - podsumowuje CNN.

Jak dodano, wszyscy trzej przywódcy podali odmienne powody spotkania, co sugeruje, że ​​szanse na osiągnięcie znaczącego porozumienia są niewielkie.

Trump o "zarabianiu" na wojnie. Sikorski skomentował

W wywiadzie dla Fox News przed rozmową z Putinem Trump zapewnił, że nie będzie podejmować decyzji o Ukrainie ponad głowami Ukraińców. Zasugerował, że wojna nie ma wpływu na USA, które "zarabiają" na konflikcie. Wskazał na sprzedaż uzbrojenia Europie.

Sikorski udostępnił nagranie z wywiadu i je skomentował. "Bezkompromisowe, ale prawdziwie. Europa natomiast stoi po stronie ofiary agresji" - napisał szef MSZ.

Hard-headed but true.

Europe, on the other hand, sides with the victim of aggression. https://t.co/KAdDbePt40 — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) November 19, 2026 Rozwiń