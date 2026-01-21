Spotkanie Donalda Trumpa i Karola Nawrockiego w Davos

Trump spotyka się z Nawrockim w Davos. Relacja korespondenta "Faktów" TVN Marcina Wrony Źródło: TVN24

Jak relacjonował korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona, rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt poinformowała, że wśród środowych spotkań Donalda Trumpa na marginesie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos jest spotkanie z polskim prezydentem.

Dziękuję Panie Prezydencie @POTUS za udane spotkanie! 🇵🇱🤝🇺🇸 pic.twitter.com/bg1q20ywIa — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) January 21, 2026 Rozwiń

Rozmowy Trumpa w Davos

Amerykańscy dziennikarze towarzyszący prezydentowi Trumpowi w ramach tak zwanego poolu podali, że spotkanie z Nawrockim odbywa się bez udziału mediów.

Na liście środowych spotkań, prócz Nawrockiego, znaleźli się prezydent Szwajcarii Guy Parmelin, prezydent Egiptu Abd el-Fatah as-Sisi, premier Belgii Bart De Wever czy sekretarz generalny NATO Mark Rutte.

Jest to trzecia rozmowa twarzą w twarz Karola Nawrockiego z prezydentem USA. Do pierwszej z nich doszło w Waszyngtonie jeszcze w maju 2025 r., w trakcie kampanii wyborczej. Następny raz Nawrocki spotkał się z Trumpem w Białym Domu we wrześniu 2025 r., już po zaprzysiężeniu na urząd prezydenta. Była to jego pierwsza zagraniczna wizyta w roli głowy polskiego państwa.

