Ziobro przekazał Reyndersowi dwa zdjęcia. "Tragiczna ideologia, u której podstaw leżała segregacja państw"

Rzeczniczka Alaksandra Łukaszenki przekazała, że prezydent Białorusi zaproponował kanclerz Niemiec Angeli Merkel utworzenie korytarza humanitarnego do Niemiec dla dwóch tysięcy migrantów, którzy znajdują się przy granicy z Polską. - My bierzemy na siebie zobowiązanie do działania na rzecz powrotu pozostałych pięciu tysięcy do ojczyzny - dodała Natalia Ejsmant.