Premier: bardzo, bardzo się cieszę, że politycy PiS się spotykają

O to spotkanie premier został zapytany w środę na konferencji prasowej. - Spotkań polityków Prawa i Sprawiedliwości jest bardzo dużo. Spotykamy się w najróżniejszych konfiguracjach. Ja regularnie spotykam się z radą doradców politycznych, to kluczowi politycy PiS - odpowiedział.

Dodał, że "bardzo się cieszy, jeżeli spotykają się politycy Prawa i Sprawiedliwości". - Taki też był cel tej naszej wielkiej akcji, aby pobudzić po covidzie partię do działania. Jak tylko politycy mogą się spotykać (...), to bardzo, bardzo z tego powodu się cieszę - podkreślił.

Premier: Otrzymamy pieniądze z KPO. Co najwyżej będziemy musieli się jeszcze trochę pospierać

- Ja patrzę na środki unijne jako na całość. Przede wszystkim interesują mnie środki unijne wypłacane z funduszy strukturalnych. To pięć razy więcej środków niż te z KPO. Owszem, one są bardzo potrzebne Polsce w kolejnych latach, by wzrost gospodarczy Polski był nadal oparty o zdrowe, dobre podstawy, tak jak do tej pory. Jestem przekonany, że prędzej czy później te środki do Polski wpłyną - powiedział.