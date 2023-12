Minister Bodnar powiedział, że jego głównym zadaniem jest wprowadzenie praworządności w Polsce. Nie dlatego że chce tego Bruksela, ale dla obywateli Polski - mówiła w środę podczas wspólnej konferencji prasowej z ministrem sprawiedliwości wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourova. - Przyświecają nam te same wartości. Wartości europejskie w postaci rządów prawa są takie same na gruncie traktatów unijnych, jak i na gruncie polskiej konstytucji - stwierdził Adam Bodnar.

Wiceszefowa KE relacjonowała, że podczas środowego spotkania rozmawiano szczegółowo o wielu kwestiach w kontekście art. 7. - Wspólnie z panem ministrem ustaliliśmy, że celem jest zamknięcie tej procedury, ale potrzebujemy na to czasu. To nie jest kwestia tygodni - przyznała. - Osobiście mam nadzieję, że powinno się to udać w ramach tej kadencji Komisji Europejskiej (do 31 października 2024 r. - red.) - dodała.

Bodnar: przyświecają nam te same wartości

- To jest dla nas wielki zaszczyt, że pani przewodnicząca Vera Jourova przyjechała do Polski. Ma to dla nas znaczenie symboliczne, nie tylko z punktu widzenia tego, że w piątek został złożony wniosek o płatność w kontekście KPO, ale także w kontekście tego, że jesteśmy zaangażowani w to, aby jak najszybciej doprowadzić do pełnego wykonania kamieni milowych i zrealizowania zobowiązań, których się podjęliśmy - powiedział minister.