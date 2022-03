Spotkanie prezydenta USA Joe Bidena z prezydentem Andrzejem Dudą. "Artykuł 5. jest dla nas świętym obowiązkiem"

Prezydent USA Joe Biden spotkał się w sobotę w Pałacu Prezydenckim z Andrzejem Dudą. Rozmowy rozpoczęły się z kilkudziesięciominutowym opóźnieniem. - Stabilizacja w Europie jest niezmiernie ważna dla USA, szczególnie jeśli chodzi o nasze interesy, nie tylko tu, ale na całym świecie - powiedział amerykański przywódca. - Artykuł 5. jest dla nas obowiązkiem świętym. To dotyczy każdego z członków NATO - podkreślił.

Podczas uroczystości powitania, odbywającej się z wojskową asystą, odegrany został najpierw hymn Stanów Zjednoczonych Ameryki, a następnie hymn Polski. Bidena przywitał najpierw prezydent Andrzej Duda. Następnie prezydent USA przywitał się także z przedstawicielami rządu i kancelarii prezydenta - między innymi z szefem MON Mariuszem Błaszczakiem, ministrem spraw zagranicznych Zbigniewem Rauem, szefem BBN Paweł Solochem, szefem BPM Jakubem Kumochem oraz pełnomocnikiem rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotrem Naimskim.

Biden: stabilizacja w Europie jest niezmiernie ważna dla interesów USA

- 25 lat temu, kiedy występowałem tutaj w Warszawie z wykładem na uniwersytecie po tym, jak dokładaliśmy starań, aby Polska wstąpiła do NATO, użyłem tutaj wyrażenia i przypomniał mi o tym ambasador. Zacząłem od tego, że powiedziałem: "za wolność waszą i naszą" - stwierdził na początku tych rozmów Biden.

- Powiedziałem to wtedy i to samo mówię teraz. Panie prezydencie, najważniejszą rzeczą, która sprawia, że stoimy ramię w ramię, są nasze wartości - wolność, wolność prasy, wolność mediów. Gwarancja tego, że rząd działa w sposób przejrzysty, że ludzie mają prawo do głosu - dodał.