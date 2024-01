Prezydent: w kwestii obsady stanowisk w UE jestem otwarty na współpracę z premierem

- Nie będzie to łatwe. Miejmy świadomość, że pan premier Donald Tusk nie tak dawno był przewodniczącym Rady Europejskiej. To bardzo eksponowane europejskie stanowisko. Jak słusznie przypomniał pan premier w trakcie naszej rozmowy, nie tak dawno dwukrotnie dwóch przedstawicieli Belgii sprawowało i sprawuje to stanowisko. Więc hipotetycznie jest to możliwe i pewnie Polska będzie się o to ubiegała – powiedział prezydent Duda.