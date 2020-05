Najpierw przedstawiciele Porozumienia, potem Łukasz Szumowski. Rozmowy w siedzibie PiS

W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie doszło do spotkania przedstawicieli PiS z politykami Porozumienia. Jak mówili członkowie ugrupowania Jarosława Gowina, tematem rozmów były między innymi wybory prezydenckie. Później w budynku przy Nowogrodzkiej pojawił się minister zdrowia Łukasz Szumowski, jednak nie podano oficjalnie, w jakim celu.

W środę prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił, że w kwestii terminu wyborów, które obóz rządowy planuje na 28 czerwca, "nie ma żadnej możliwości przeprowadzenia kolejnych zmian". - Ci, którzy to proponują, sieją po prostu zamęt i za nic mają konstytucję, niezależnie od tego, jak często się na nią powołują - powiedział. - Nasze stanowisko jest wspólne, jednoznaczne. Wybory będą przeprowadzone. Jeżeli będą jakieś próby przeciwstawiania się temu, to będziemy wykorzystywali wszystkie środki, jakie przynależą państwu, po to, żeby prawo zostało wykonane, żeby podstawowa instytucja demokracji, czyli wybory, były w Polsce faktem - zaznaczył.