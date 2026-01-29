Spotkania u prezydenta. Konfederacja już po

Szef klubu Konfederacji po spotkaniu u prezydenta Źródło: TVN24

Z prezydentem Karolem Nawrockim spotkał się już przed południem szef klubu Konfederacji Grzegorz Płaczek. Na konferencji prasowej po rozmowach powiedział, że spotkanie "było merytoryczne", ale "niestety bardzo krótkie, bo trwało tylko godzinę".

- Rozmawialiśmy na tematy ważne z punktu widzenia naszego programu, ale również z punktu widzenia interesu naszego kraju. Rozmawialiśmy między innymi o przyszłości polskich przedsiębiorstw, o coraz wyższych rachunkach za prąd, o pomyśle prezydenta i ustawie obniżającej wysokość rachunków za energię elektryczną. Rozmawialiśmy o edukacji zdrowotnej, która najprawdopodobniej, jeżeli cud się nie zdarzy wejdzie jako przedmiot obowiązkowy do polskich szkół - mówił.

Dodał, że rozmowa dotyczyła też między innymi "Ukrainy, blokady złomu z Ukrainy do Unii Europejskiej" i tego, "jaki to będzie miało skutek na przyszłość polskiej stali". - Rozmawialiśmy też o kilku rzeczach, które pozostaną między mną a panem prezydentem - powiedział szef klubu Konfederacji.

Dopytywany przez dziennikarzy, powiedział, że pojawił się też temat Rady Pokoju. - Ale ustaliliśmy z panem prezydentem, że informacje dotyczące jego stanowiska, decyzji, pozostają w gestii pana prezydenta i to pan prezydent będzie ostatecznie informował o swoich decyzjach - dodał.

Poseł Konfederacji Grzegorz Płaczek oraz rzecznik Konfederacji Wojciech Machulski przed Pałacem Prezydenckim Źródło: PAP/Marcin Obara

Na spotkanie nie wybierają się KO i Lewica

Prezydent zaprosił na czwartek przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Na spotkanie z Nawrockim udają się także przedstawiciele między innymi PiS, PSL, Polski 2050, Konfederacji Korony Polskiej i koła Razem. Kluby KO i Lewicy zdecydowały, że nie pojawią się w Pałacu Prezydenckim. Przedstawiciele obu tych klubów wskazywali, że jego cel nie został określony przez stronę prezydencką.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Żukowska o zaproszeniu prezydenta: teatr polityczny

Jak relacjonowała z Sejmu reporterka TVN24 Maja Wójcikowska przedstawiciele PSL wybierają się do Pałacu Prezydenckiego na godzinę 13. Ludowców reprezentować mają: szef klubu PSL-TD Krzysztof Paszyk, wiceprzewodniczący klubu Jacek Tomczak i Magdalena Sroka, a także przewodniczący sejmowej komisji rolnictwa Mirosław Maliszewski oraz poseł Michał Pyrzyk.

W imieniu Polski 2050 na spotkanie wybiera się dwóch posłów formacji - wiceprzewodniczący klubu Bartosz Romowicz i sekretarz klubu Kamil Wnuk. Przedstawiciele partii poinformowali, że dojdzie do niego wczesnym popołudniem.

Z kolei na godzinę 18, jak przekazała reporterka TVN24, został zaproszony cały klub PiS. Dodała jednak, że wszyscy jego przedstawiciele w Pałacu Prezydenckim się nie pojawią.

