Polska Fundacja Narodowa opublikowała spot ze zmyślonym czatem Stalina i Hitlera. Został usunięty

Polska Fundacja Narodowa opublikowała w czwartek po południu na Twitterze wpis ze spotem w polskiej, angielskiej i rosyjskiej wersji językowej. Zatytułowała go "Rozmowa wielkich sojuszników: komunisty i nazisty. A dwa lata później pokłócili się o to, kto zabił więcej ludzi...". Wpisy zostały opatrzone hashtagiem "#Auschwitz75". Spot przedstawia rozmowę Józefa Stalina i Adolfa Hitlera w komunikatorze internetowym o planowanej wspólnej napaści na Polskę w 1939 roku. Przywódcy ZSRR i III Rzeszy używają młodzieżowego języka.

W odpowiedzi Hitler stwierdza: "Mogę zrobić z Polaków podludzi. Ale co konkretnie proponujesz?". "Sojusz, tak jak już kiedyś robiliśmy. Ale tym razem skutecznie i do końca" - pisze Stalin. "Pomogę ci z ich wojskowymi i inteligentami, zbiorę ich w jednym miejscu i kula w łeb. Mamy taki dyskretny las koło Katynia..." - proponuje. Hitler odpowiada: "A mi zostaw polskich Żydów. Zrobię im jesień średniowiecza".

Po dojściu do porozumienia Stalin puentuje: "Zawsze mówiłem, że komunista z nazistą się dogadają. A za sto lat i tak powiemy, że to nie my".

"Skierowany tylko i wyłącznie do osób młodych"

Biuro prasowe PFN w rozmowie z tvn24.pl przekazało, że "spot skierowany był tylko i wyłącznie do osób młodych, w wieku 13-14 lat". Tłumaczyło, że użyta została "konwencja, w jakiej młodzi ludzie funkcjonują". Zwrócono uwagę, że to drugi spot utworzony z okazji z 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Jak tłumaczyło biuro prasowe, miał być "przeciwwagą" do pierwszego, który skierowany był do starszych odbiorców.