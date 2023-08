Spot PiS z ujęciami z Auschwitz. Strzeżek: odebrałem zawiadomienie o odmowie wszczęcia dochodzenia

czytaj dalej

46 kapelanów złożyło przysięgę wojskową na placu apelowym Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu - poinformował Ordynariat Polowy Wojska Polskiego. - Stajecie dziś do służby dla naszej ojczyzny. Do służby Bogu stanęliście już wcześniej. Ani jedna, ani druga służba się nie kończy - zwrócił się do nich biskup polowy Wiesław Lechowicz. - Dziś dołączacie do grona żołnierzy Wojska Polskiego – powiedział rektor-komendant akademii generał brygady Piotr Płonka.