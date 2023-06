Zdjęcia obozu Auschwitz w spocie PiS. Socjolog polityki: strategia skrajnie ryzykowna, klip oparty na manipulacji

Wykorzystanie tego klipu jest strategią skrajnie ryzykowną i może świadczyć o swoistej desperacji Prawa i Sprawiedliwości w tej kampanii wyborczej - ocenił w TVN24 doktor hab. Wojciech Rafałowski, socjolog polityki z Uniwersytetu Warszawskiego. Odniósł się do spotu PiS, w którym wykorzystano ujęcia z byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Rafałowski mówił, że "to typowy klip szybkiej odpowiedzi", który "oparty jest konstrukcyjnie na manipulacji tweetem".

Rafałowski: to skrajnie ryzykowna strategia

Doktor hab. Wojciech Rafałowski, socjolog polityki z Uniwersytetu Warszawskiego, autor książki "Kampanie parlamentarne w Polsce", komentował spot PiS w czwartek, we "Wstajesz i wiesz" w TVN24. Powiedział, że dla niego ciekawe jest to, "dlaczego w zasadzie Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało się na taki klip", ponieważ, w jego ocenie, "jest to strategia bardzo ryzykowna".