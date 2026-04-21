Polska Kulisy spotkania Kaczyńskiego i Morawieckiego. "Nocne ustalenia są pozytywne" Oprac. Kamila Grenczyn

Nocne spotkanie Kaczyńskiego i Morawieckiego. Mueller: jest porozumienie Źródło: RMF FM, TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Zarejestrowane w zeszłym tygodniu stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego stało się kolejnym punktem spornym wewnątrz PiS. W związku z tym w poniedziałek wieczorem w siedzibie partii przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie doszło do spotkania byłego premiera z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.

- Jest porozumienie i cieszę się z tego bardzo. Od samego początku mówiliśmy o tym, że aktywność naszego stowarzyszenia to jest aktywność na rzecz powiększania tej rodziny, która by głosowała za Prawem i Sprawiedliwością, szukania nowych dróg do rozmów. W związku z tym te nocne ustalenia są pozytywne - komentował spotkanie w RMF FM Piotr Mueller, europoseł PiS i były rzecznik rządu Morawieckiego.

Pytany, czy założone przez Morawieckiego stowarzyszenie będzie dalej działać, potwierdził. - Ono ma służyć poszerzaniu, a nie jakiejś konkurencji wewnętrznej. Poszerzaniu, docieraniu do nowych osób, szukaniu też rozwiązań programowych od tych osób, które po prostu chciałyby do takiego stowarzyszenia dołączyć - wymieniał.

Kaczyński "był wprowadzony w błąd"

Mueller był też pytany, czy osoby, które zapiszą się do stowarzyszenia byłego premiera znajdą miejsce na listach PiS w przyszłych wyborach. - Nie ma takiego, że tak powiem, ostrzeżenia, że się nie dostaną - odpowiedział.

Jeszcze w piątek Kaczyński - komentując powstanie stowarzyszenia Morawieckiego - ostrzegał, że jeżeli działalność będzie kontynuowana w tej formie, to "dla ludzi, którzy by się w to angażowali, miejsc na naszych listach nie będzie".

Mueller odniósł się do tej wypowiedzi prezesa PiS. - Uważam, że był wprowadzony w błąd. I myślę, że dobrze, że te nieporozumienia komunikacyjne, (…) wewnątrz partii, zostały wyjaśnione. Krótko mówiąc, idziemy do przodu razem również ze stowarzyszeniem. Chodzi o to, abyśmy działali razem na rzecz silniejszego naszego obozu Prawa i Sprawiedliwości, wygrali wybory tak, aby polepszać życie Polakom - oznajmił.

"W rodzinie zdarzają się czasami jakieś spory"

Mueller był również pytany, czy uśmiechy widoczne na zdjęciu z nocnego spotkania Morawieckiego i Kaczyńskiego, które opublikował w mediach społecznościowych europoseł PiS Adam Bielan, mają na celu tuszowanie napięć w ugrupowaniu.

Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński i Adam Bielan Źródło: x.com/AdamBielan

- W rodzinie zdarzają się czasami jakieś spory, zdarzają się napięcia i później, gdy już wszystko jest wyjaśnione, wracają uśmiechy. W związku z tym chyba każdy miał takie doświadczenie w swojej rodzinie - przekonywał.

Samo spotkanie Mueller określił jako "bardzo ważne". - Wyjaśniło niektóre rzeczy, takie sprawy, które być może narosły w ostatnich dniach czy tygodniach. I cieszę się, że doszło do porozumienia (...). W nocy rozmawiałem z premierem Morawieckim i przekazał mi, że to są po prostu dobre wiadomości - przekazał europoseł.

Zaprzeczył też dopytywany, czy stowarzyszenie Rozwój Plus mogłoby zamienić się w partię. - Uważam, że jedyną właściwą ścieżką jest to, żebyśmy byli na dużej liście Prawa i Sprawiedliwości, bo wtedy zjednoczeni mamy szansę wygrywać wybory - powiedział Mueller.

OGLĄDAJ: TVN24 HD