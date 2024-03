Plank, skoki i bieganie. Ministrowie na teście sprawnościowym

Ten test nie jest na ocenę, ale jest po to, by sprawdzać Wasze postępy - mówi Barbara Nowacka na nowym nagraniu dotyczącym programu Sportowe Talenty. Program ruszył właśnie w polskich szkołach, a ministrowie edukacji narodowej oraz sportu i turystyki starają się wspólnie promować branie w nim udziału.

Barbara Nowacka i Sławomir Nitras na nagraniu

- Pomóżcie nam zdiagnozować Wasze dzieci. Po to, żebyśmy wiedzieli, jaki jest ich stan, żebyśmy mogli im pomóc, by były sprawne teraz i w przyszłości - mówi na nagraniu Sławomir Nitras. - Ten test nie jest na ocenę, ale jest po to, by sprawdzać Wasze postępy oraz to, jakie postępy robi nauczyciel w uczeniu Was - dodaje Barbara Nowacka.