FAKTY PO FAKTACH

Sytuacja sędziów "urąga godności państwa"

Sędziowie wchodzą do TK
Mazur: to sytuacja, która nie tyle uchybia godności sędziów, tylko urąga godności państwa polskiego
Źródło: TVN24
To sytuacja, która nie tyle uchybia godności sędziów, ile urąga godności państwa polskiego - powiedział w "Faktach po Faktach" Dariusz Mazur. Sędzia i wiceminister sprawiedliwości komentował trwający spór o skład Trybunału Konstytucyjnego.

W środę Prokuratura Krajowa poinformowała o wszczęciu śledztwa w sprawie niedopuszczenia do orzekania czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy zostali wybrani w marcu przez Sejm. Złożyli oni ślubowanie 9 kwietnia w sejmowej Sali Kolumnowej, prezes Trybunału Konstytucyjnego odmówił jednak uznania ich jako nowych sędziów Trybunału. - Nie zostałem poinformowany przez pana prezydenta o tym, że złożyli ślubowanie wobec jego osoby - powiedział w kwietniu Bogdan Święczkowski.

Trwające kontrowersje wokół Trybunału Konstytucyjnego komentował w "Faktach po Faktach" w TVN24 wiceminister sprawiedliwości, sędzia Dariusz Mazur. - Tam jest mowa o takim zarzucie jak pomocnictwo - mówił o zapowiedzianym śledztwie.

Jak tłumaczył, może ono mieć dwie formy. - W świetle doktryny prawa karnego ono może polegać na pomocnictwie fizycznym, przy takich potocznych przestępstwach kryminalnych typu kradzież, bądź przy pomocnictwie psychicznym, które może również polegać na udzieleniu rady, na wyrobieniu u kogoś jakiegoś określonego przekonania. I raczej ta forma mogłaby tu mieć ewentualnie zastosowanie - wyjaśnił Mazur.

Jak jednak zauważył, "wydaje się niemożliwe", aby prezydent poniósł osobiście odpowiedzialność. - Warunki odpowiedzialności prezydenta są bardzo szczególne: odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu, kwalifikowana większość w parlamencie, która jest nieosiągalna - mówił. - W praktyce, jeżeli na tę chwilę można w ogóle rozważać czyjąś odpowiedzialność, to ewentualnie osób z otoczenia prezydenta - ocenił.

"To urąga godności państwa polskiego"

Gość "Faktów po Faktach" zaznaczył jednak, że trwająca dysputa między prezydentem a rządem o skład sędziowski Trybunału Konstytucyjnego ma również inne konsekwencje. Jak mówił, chodzi tu o pozycję, w jakiej postawionych jest obecnie czworo nieuznanych przez prezesa TK sędziów. - Jest to sytuacja, która w moim przekonaniu nie tyle uchybia ich godności, ile urąga godności państwa polskiego - powiedział.

- To jest niezwykle poważna i niezwykle szkodliwa społecznie sytuacja: doprowadzenie do uniemożliwienia wykonywania obowiązków przez prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jest to forma pełzającego zamachu stanu - ocenił wiceminister. 

"To węzeł prawny, do którego doprowadziły rządy Zjednoczonej Prawicy"

W odpowiedzi na złożenie ślubowania przez sześciu nowych sędziów Trybunału ruch zapowiedział również Pałac Prezydencki. Szef kancelarii prezydenta oświadczył, że prezydent skieruje sprawę do rozpoznania do Trybunału Konstytucyjnego.

- Jest to chyba pod płaszczykiem rzekomego sporu kompetencyjnego pomiędzy Sejmem a prezydentem. A jeżeli popatrzymy na konstytucję, to nie dopatrzymy się tam nawet śladu sporu kompetencyjnego - ocenił Mazur. - Kompetencja wyłączna w tym zakresie należy do Sejmu, koniec i kropka - podkreślił.

Zuzanna Karczewska

Ponadto, w związku z ruchem prezydenta, Trybunał ma w tej sytuacji orzekać we własnej sprawie. - Cała sytuacja jest bardzo dziwna, kiedy osoba, która nie dopuszcza sędziów do orzekania, jak rozumiem zasłaniając się rzekomym nieprawidłowym trybem odebrania ślubowania, miałaby też mieć wpływ na przebieg postępowania, w którym byłoby to oceniane - mówił wiceminister sprawiedliwości.

- To jest węzeł prawny, do którego niestety doprowadziły długie rządy Zjednoczonej Prawicy, gdzie kompetencje najważniejszych organów państwa są w jakimś dziwnym zapętleniu niemożności - skwitował Mazur.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka

Ministerstwo SprawiedliwościTrybunał Konstytucyjny
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica