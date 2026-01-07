Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Co dalej z ustawą o inspekcji pracy? "Lewica chce walczyć"

Bąk, Czarzasty
Czarzasty o sprawie PIP: to nie zagraża koalicji
Źródło: TVN24
To nie zagraża w żaden sposób koalicji - mówił marszałek Sejmu, lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty, komentując spór w sprawie reformy Państwowej Inspekcji Pracy. Zapowiedział spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem. Ministra pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk oznajmiła, że będzie rozmawiać z koalicjantami na temat skutecznego narzędzia do walki z "patologią umów śmieciowych".

Opracowany w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt ustawy dotyczący reformy Państwowej Inspekcji Pracy zakładał między innymi umożliwienie okręgowym inspektorom zmiany umowy o dzieło, umowy-zlecenia czy B2B na umowy o pracę. Na początku grudnia ubiegłego roku regulacja została przyjęta przez Stały Komitet Rady Ministrów.

We wtorek premier Donald Tusk oświadczył, że prace nad reformą PIP nie będą kontynuowane. W jego ocenie "przesadna władza dla urzędników" byłaby "destrukcyjna dla firm i oznaczałaby utratę pracy dla wielu ludzi".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Tusk: tę sprawę uważam za zamkniętą

Tusk: tę sprawę uważam za zamkniętą

Awantura na "ponad godzinę". "Tusk się wściekł"

Awantura na "ponad godzinę". "Tusk się wściekł"

Dziemianowicz-Bąk: co do tego nie ma sporu

Do sprawy odniosła się w środę w Sejmie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

- Rozmawiamy o kształcie skutecznego narzędzia do przeciwdziałania patologii, która trawi polski rynek pracy, czyli patologii umów śmieciowych. Co do tego nie ma żadnych dyskusji, żadnego sporu - powiedziała w rozmowie z dziennikarzami.

Podkreśliła, że to ważna sprawa dla milionów pracowników, między innymi kobiet w ciąży, które pracując na tak zwanej umowie śmieciowej, mogą być pozbawione pracy z dnia na dzień.

- To problem, z którym Lewica chce walczyć, to problem, z którym Lewica walczyć będzie, ale za pomocą jakiego konkretnie narzędzia, jaki kształt to narzędzie będzie miało, to oczywiście będziemy ustalać z koalicjantami. Jeżeli jest takie oczekiwanie, żeby coś doprecyzować, coś zmienić, to ta rozmowa będzie prowadzona - zadeklarowała szefowa MRPiPS.

Przypomniała, że reforma PIP została zapisana w Krajowym Planie Odbudowy, a jej celem jest ochrona pracowników.

Czarzasty: to nie zagraża koalicji

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przypomniał w rozmowie z dziennikarzami dyskusje, jakie toczyły się między innymi w sprawie renty wdowiej. - Jedne ustawy są trudniejsze, drugie są prostsze. To nie zagraża w żaden sposób koalicji, to chcę jasno powiedzieć - podkreślił. Dodał, że Lewica jest "otwarta na argumenty".

- Osobiście też jestem za bardzo mocnym ograniczeniem jakiejkolwiek uznaniowości jakiegokolwiek urzędnika w tego typu sprawach. Trzeba eksponować rolę sądów, ale trzeba, tak jak pani ministra powiedziała, z tymi śmieciówkami zrobić porządek, bo śmieciówki po prostu rujnują życie wielu ludziom, szczególnie w miejscach, gdzie nie ma alternatywy - określił.

- Jeżeli ktoś mówi: albo weźmiesz śmieciówkę, albo po prostu wyjdź i nie będziesz miał żadnych pieniędzy, to są rzeczy, na które my się jako Lewica nie możemy zgodzić - zaznaczył Czarzasty.

Zauważył, że "problem umów śmieciowych trwa w Polsce bardzo wiele lat" i zadeklarował, że "Lewica jest tą formacją w rządzie, która będzie o to (rozwiązanie - red.) walczyła". - Mamy jeszcze dwa lata na to, żeby wszystkie rzeczy z tymi śmieciówkami, albo znaczną część, uregulować - dodał.

- Nie ma tu żadnych emocji. Jeżeli są, to je niniejszym zdejmuję - oznajmił marszałek.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i Włodzimierz Czarzasty
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i Włodzimierz Czarzasty
Źródło: TVN24

Pytany o słowa Tuska, że temat "jest zamknięty", odparł, że nie będzie tłumaczył słów premiera. - Pan premier powiedział, że jeżeli chodzi o rozwiązania w tym kształcie, ich nie akceptuje. Będziemy rozmawiali o rozwiązaniach w innym kształcie - dodał.

Marszałek przekazał, że w środę spotka się z szefem rządu i będzie z nim rozmawiał między innymi na temat reformy PIP. Rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik poinformował PAP, że rozmowa ma odbyć się wieczorem.

"Awantura" na posiedzeniu rządu

Pod koniec 2025 roku autorzy "Podcastu politycznego" w TVN24+ Arleta Zalewska i Konrad Piasecki ustalili, że rządzie miało dojść do "awantury" o zamiany w PIP. Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk przesłała wcześniej do kancelarii premiera ponaglenie, żeby projekt ustawy dotyczącej PIP jak najszybciej trafił na posiedzenie rządu. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zgłosiło projekt ustawy o PIP jako jeden z kamieni milowych do kolejnej transzy pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy.

Premier Donald Tusk, jak wynika z informacji autorów "Podcastu politycznego, miał poczuć się oszukany i miał oczekiwać wyjaśnień od Dziemianowicz-Bąk oraz szefowej resortu funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, dlaczego coś, na co rząd nie wyraził zgody, znalazło się w projekcie i trafiło do kamieni milowych. Awantura miała trwać ponad godzinę.

Tusk odniósł się do tych doniesień we wtorek w rozmowie z dziennikarzami. - Ja uważam (...), że jakby przesadna władza dla urzędników, którzy będą decydowali o tym, jak się kto zatrudnia, byłaby bardzo destrukcyjna dla bardzo wielu firm i mogłaby także oznaczać utratę pracy dla wielu ludzi. Tak wynika z mojej analizy. I dlatego w sposób bardzo twardy i z uzasadnionymi emocjami o tym mówiłem i tłumaczyłem paniom i panom ministrom, dlaczego widzę ryzyka z tym związane i podjąłem decyzję, żeby nie kontynuować pracy nad tego typu reformą - opisał.

W najnowszym, środowym wydaniu "Podcastu politycznego" jego autorzy mówili, że Czarzasty ma próbować załagodzić sprawę i doprowadzić do tego, żeby atmosfera na linii Tusk - Dziemianowicz-Bąk trochę się uspokoiła i ociepliła.

"Podcast polityczny" Arlety Zalewskiej i Konrada Piaseckiego można oglądać na żywo co środę o godzinie 9 w TVN24+ oraz jako wideo na żądanie.

OGLĄDAJ: "Między panami coś pękło". Co stało się na spotkaniu Morawiecki - Kaczyński?
pc

"Między panami coś pękło". Co stało się na spotkaniu Morawiecki - Kaczyński?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: js/lulu

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Agnieszka Dziemianowicz-BąkWłodzimierz CzarzastyNowa LewicaRada MinistrówDonald TuskPaństwowa Inspekcja Pracy
Czytaj także:
Opady śniegu w Polsce (Przemyśl)
Kolejne opady śniegu. Przybyło miejsc z ostrzeżeniami IMGW
METEO
imageTitle
17-letni Polak w Porto. Gigantyczna klauzula w kontrakcie
EUROSPORT
"Masowe protesty" przeciwko interwencji Trumpa w Wenezueli? Nie na tych nagraniach
FAŁSZ"Masowe protesty" przeciwko interwencji w Wenezueli? Co to za nagrania
Gabriela Sieczkowska
Metropolitan Detention Center na Brooklynie
W takich warunkach przebywa Maduro. "Okropny, zrujnowany i niebezpieczny obiekt"
Świat
shutterstock_2456072345
Obgryzanie paznokci, prokrastynacja, samokrytyka. Zaskakujące, co mózg chce nimi osiągnąć
Zdrowie
Mroz w kolejnych dniach
Siarczysty mróz. Mapy pokazują, gdzie będzie najzimniej
METEO
Groszek motylkowy, czyli klitoria ternateńska
"Magiczny" niebieski kwiat odmienia życie rolników
BIZNES
Pies okazał się jenotem
Chciała pomóc psu, do komendy przywiozła jenota
Olsztyn
shutterstock_2402485723
"Nie mogli konkurować". Ponad 250 tysięcy złotych kary za zmowę cenową
BIZNES
Wyziębiona suczka w Wielbarku
Suczka zostawiona w śniegu przy torach nie żyje. Radna wyznaczyła nagrodę
Olsztyn
Mężczyźni usłyszeli zarzuty pobicia i rozboju
Mężczyźni pobili nastolatka. Zabrali mu słuchawki
Kielce
shutterstock_2616036827
Allegro robi porządki. Sprzedaje swoją działalność w dwóch krajach
BIZNES
Iga Świątek z kibicami, obowiązki nie kończą się po piłce meczowej
"Jakie dbanie o zawodniczki?". Świątek w najgorszej sytuacji
Rafał Kazimierczak
rzeszów pożar
Nie zagasił papierosa, w pożarze zginęła 14-latka. Informacje z prokuratury
Rzeszów
imageTitle
Pierwsze podium Polaków w Rajdzie Dakar
EUROSPORT
Podrabiał znane marki i sprzedawał w Internecie
Kupował "najtańsze środki chemiczne", drukował etykiety i sprzedawał drożej
Opole
Nuuk, stolica Grenlandii
Francuskie MSZ: atak USA na Grenlandię nie miałby żadnego sensu
Świat
faktury shutterstock_2205886299
Koniec papierowych faktur. Nowe zasady dla polskich firm
BIZNES
Inspektorzy znaleźli zamarzniętego szczeniaka
Jedna buda, a w niej cztery psy. Szczeniak zamarzł
Trójmiasto
imageTitle
Horror dla Majchrzaka. Obronił trzy piłki meczowe
EUROSPORT
Iran, kryzys
Media: 36 osób zginęło podczas protestów w Iranie, dziesiątki rannych
Świat
Fukushima, 2021
Telefon z poufnymi danymi stracony na lotnisku w Chinach
Maciej Wacławik
SMARTBrick lego
Nowe klocki Lego. Mogą "podkopywać to, co kiedyś było wielkie"
BIZNES
imageTitle
Walkower po kilku minutach meczu. Tak dłużej grać nie mogli
EUROSPORT
Kierowca ciągnika był trzeźwy
Wypadki podczas kuligów. Trzy osoby ranne
Poznań
Znaleziono ciała dwóch kobiet w Lipianach
Siekierą zabił dwie kobiety. Wniosek prokuratury
Szczecin
1912N000X CNB LAZZERI CHATBOTY-0004
Wchodzą w te związki z samotności. Skutki mogą być niebezpieczne
Polska
Do zdarzenia doszło w szkolnym pomieszczeniu
Spadło kilkadziesiąt centymetrów śniegu. Odwołane lekcje w szkołach
Olsztyn
Ratownicy medyczni zatrzymali pijanego kierowcę
Wracali od pacjenta, powstrzymali pijanego kierowcę
Szczecin
apteka, leki, farmaceuta
Czy wrócą reklamy aptek? Lekarze ostrzegają przed skutkami
Piotr Wójcik

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica