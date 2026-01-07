Co dalej z ustawą o inspekcji pracy? "Lewica chce walczyć"

Czarzasty o sprawie PIP: to nie zagraża koalicji Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Opracowany w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt ustawy dotyczący reformy Państwowej Inspekcji Pracy zakładał między innymi umożliwienie okręgowym inspektorom zmiany umowy o dzieło, umowy-zlecenia czy B2B na umowy o pracę. Na początku grudnia ubiegłego roku regulacja została przyjęta przez Stały Komitet Rady Ministrów.

We wtorek premier Donald Tusk oświadczył, że prace nad reformą PIP nie będą kontynuowane. W jego ocenie "przesadna władza dla urzędników" byłaby "destrukcyjna dla firm i oznaczałaby utratę pracy dla wielu ludzi".

Dziemianowicz-Bąk: co do tego nie ma sporu

Do sprawy odniosła się w środę w Sejmie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

- Rozmawiamy o kształcie skutecznego narzędzia do przeciwdziałania patologii, która trawi polski rynek pracy, czyli patologii umów śmieciowych. Co do tego nie ma żadnych dyskusji, żadnego sporu - powiedziała w rozmowie z dziennikarzami.

Podkreśliła, że to ważna sprawa dla milionów pracowników, między innymi kobiet w ciąży, które pracując na tak zwanej umowie śmieciowej, mogą być pozbawione pracy z dnia na dzień.

- To problem, z którym Lewica chce walczyć, to problem, z którym Lewica walczyć będzie, ale za pomocą jakiego konkretnie narzędzia, jaki kształt to narzędzie będzie miało, to oczywiście będziemy ustalać z koalicjantami. Jeżeli jest takie oczekiwanie, żeby coś doprecyzować, coś zmienić, to ta rozmowa będzie prowadzona - zadeklarowała szefowa MRPiPS.

Przypomniała, że reforma PIP została zapisana w Krajowym Planie Odbudowy, a jej celem jest ochrona pracowników.

Czarzasty: to nie zagraża koalicji

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przypomniał w rozmowie z dziennikarzami dyskusje, jakie toczyły się między innymi w sprawie renty wdowiej. - Jedne ustawy są trudniejsze, drugie są prostsze. To nie zagraża w żaden sposób koalicji, to chcę jasno powiedzieć - podkreślił. Dodał, że Lewica jest "otwarta na argumenty".

- Osobiście też jestem za bardzo mocnym ograniczeniem jakiejkolwiek uznaniowości jakiegokolwiek urzędnika w tego typu sprawach. Trzeba eksponować rolę sądów, ale trzeba, tak jak pani ministra powiedziała, z tymi śmieciówkami zrobić porządek, bo śmieciówki po prostu rujnują życie wielu ludziom, szczególnie w miejscach, gdzie nie ma alternatywy - określił.

- Jeżeli ktoś mówi: albo weźmiesz śmieciówkę, albo po prostu wyjdź i nie będziesz miał żadnych pieniędzy, to są rzeczy, na które my się jako Lewica nie możemy zgodzić - zaznaczył Czarzasty.

Zauważył, że "problem umów śmieciowych trwa w Polsce bardzo wiele lat" i zadeklarował, że "Lewica jest tą formacją w rządzie, która będzie o to (rozwiązanie - red.) walczyła". - Mamy jeszcze dwa lata na to, żeby wszystkie rzeczy z tymi śmieciówkami, albo znaczną część, uregulować - dodał.

- Nie ma tu żadnych emocji. Jeżeli są, to je niniejszym zdejmuję - oznajmił marszałek.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i Włodzimierz Czarzasty Źródło: TVN24

Pytany o słowa Tuska, że temat "jest zamknięty", odparł, że nie będzie tłumaczył słów premiera. - Pan premier powiedział, że jeżeli chodzi o rozwiązania w tym kształcie, ich nie akceptuje. Będziemy rozmawiali o rozwiązaniach w innym kształcie - dodał.

Marszałek przekazał, że w środę spotka się z szefem rządu i będzie z nim rozmawiał między innymi na temat reformy PIP. Rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik poinformował PAP, że rozmowa ma odbyć się wieczorem.

"Awantura" na posiedzeniu rządu

Pod koniec 2025 roku autorzy "Podcastu politycznego" w TVN24+ Arleta Zalewska i Konrad Piasecki ustalili, że rządzie miało dojść do "awantury" o zamiany w PIP. Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk przesłała wcześniej do kancelarii premiera ponaglenie, żeby projekt ustawy dotyczącej PIP jak najszybciej trafił na posiedzenie rządu. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zgłosiło projekt ustawy o PIP jako jeden z kamieni milowych do kolejnej transzy pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy.

Premier Donald Tusk, jak wynika z informacji autorów "Podcastu politycznego, miał poczuć się oszukany i miał oczekiwać wyjaśnień od Dziemianowicz-Bąk oraz szefowej resortu funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, dlaczego coś, na co rząd nie wyraził zgody, znalazło się w projekcie i trafiło do kamieni milowych. Awantura miała trwać ponad godzinę.

Tusk odniósł się do tych doniesień we wtorek w rozmowie z dziennikarzami. - Ja uważam (...), że jakby przesadna władza dla urzędników, którzy będą decydowali o tym, jak się kto zatrudnia, byłaby bardzo destrukcyjna dla bardzo wielu firm i mogłaby także oznaczać utratę pracy dla wielu ludzi. Tak wynika z mojej analizy. I dlatego w sposób bardzo twardy i z uzasadnionymi emocjami o tym mówiłem i tłumaczyłem paniom i panom ministrom, dlaczego widzę ryzyka z tym związane i podjąłem decyzję, żeby nie kontynuować pracy nad tego typu reformą - opisał.

W najnowszym, środowym wydaniu "Podcastu politycznego" jego autorzy mówili, że Czarzasty ma próbować załagodzić sprawę i doprowadzić do tego, żeby atmosfera na linii Tusk - Dziemianowicz-Bąk trochę się uspokoiła i ociepliła.

"Podcast polityczny" Arlety Zalewskiej i Konrada Piaseckiego można oglądać na żywo co środę o godzinie 9 w TVN24+ oraz jako wideo na żądanie.

OGLĄDAJ: "Między panami coś pękło". Co stało się na spotkaniu Morawiecki - Kaczyński? Zobacz cały materiał