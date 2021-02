"Widzimy coś, co się nazywa zmęczeniem władzą"

W zeszłym tygodniu Porozumienie zdecydowało o wycofaniu rekomendacji dla ministra-członka Rady Ministrów Michała Cieślaka, wiceministra aktywów państwowych Zbigniewa Gryglasa i wiceministra funduszy i polityki regionalnej Jacka Żalka. Stało się to w tle sporu o przywództwo w tej partii. Premier do tej pory nie ogłosił w tej sprawie żadnych decyzji.

Zybertowicz: po kilku latach ciężkiej pracy ludziom zaczynają puszczać nerwy

Pomaska: władza walczy tylko i wyłącznie o stołki

Posłanka Koalicji Obywatelskiej Agnieszka Pomaska przyznała, że jej ugrupowanie przygląda się aktualnej sytuacji w rządzie "z dużym zażenowaniem". - Mamy bardzo poważne wyzwanie, jako kraj, przed sobą - wskazała. - Rząd się kłóci między sobą, a dalej nie wiemy, w jaki sposób chce wydać pieniądze z funduszu odbudowy, nie wiemy, kiedy odbędzie się ratyfikacja funduszu, nie wiemy, kiedy pieniądze trafią do samorządów, do polskich przedsiębiorców - wymieniła.

Semeniuk: koalicjanci są mniejsi strukturalnie, słabsi merytorycznie

Mówiąc o sporach w Zjednoczonej Prawicy, Semeniuk oceniła, że to nie wojna, a demokracja. - Zjednoczona Prawica to bardzo potężny okręt, który od 2015 roku z powodzeniem i sukcesem wprowadza różnego rodzaju programy - przekonywała.

Odnosząc się do kwestii personalnych i zdymisjonowania Janusza Kowalskiego, Olga Semeniuk powiedziała, że "nie może być tak, że skupiamy się w tym trudnym, pandemicznym czasie na indywidualnych korzyściach i wizerunku i występowaniu na różnego rodzaju konferencjach". - Dzisiaj skupiamy się na tym, aby również z opozycją i ich pomysłami wykreować, pobudzić i nadać odporność polskiej gospodarce - powiedziała. Nawiązała tutaj do zapowiedzianego przez premiera Krajowego Planu Odbudowy .

Hetman: Kiedy oni rządzą, nie zajmują się Polakami

Polityk ludowców przychylił się do opinii Zybertowicza. - Zgadzam się, że rząd PiS-u działał w pierwszej kadencji programowo. Natomiast w drugiej przeszedł na czysto nacjonalistyczną pozycję i jednym programem, jaki realizuje Zjednoczona Prawica w drugiej kadencji, to zajmowanie się sobą i jedna wielka awantura - powiedział.

- Mamy wiosnę 2020 roku, kiedy dopada Polskę pierwsza fala pandemii. W Zjednoczonej Prawicy wybucha awantura o wybory kopertowe. Minęły wybory, jest środek 2020 roku. W Zjednoczonej Prawicy wybucha awantura o stołki, wpływy i rozmowa o rekonstrukcji rządy. Jesień 2020 roku, druga fala pandemii dopada Polaków. Wtedy w Zjednoczonej Prawicy wybucha awantura o fundusz odbudowy. Początek 2021 roku. Za chwilę prawdopodobnie będziemy mieli trzecią falę pandemii - wyliczał. - Jest kolejna awantura w Zjednoczonej Prawicy, awantura właściwie nie wiadomo, o co - dodał. - To cały program w Zjednoczonej Prawicy w drugiej kadencji - podsumował.

Biejat: koalicja rządząca trzyma się tylko i wyłącznie interesem partykularnym

Posłanka Lewicy Razem Magdalena Biejat oceniła, że "to jest przede wszystkim skupianie się na wewnętrznych konfliktach". - Pani minister zapewnia nas, że fundusz odbudowy jest sprawą priorytetową, ale jakoś nie widać tego w działaniach rządu, który nadal nie jest w stanie przedstawić nam odpowiedniego projektu w Sejmie - powiedziała, nawiązując do wypowiedzi Semeniuk.

Dziambor: nie chodzi o stołki, a o spółki Skarbu Państwa

Artur Dziambor z koła Konfederacji oświadczył, że nie wyobraża sobie współpracy z opozycją "tylko po to, aby zagrać na nosie Jarosławowi Kaczyńskiemu". - Jesteśmy pełnymi krytykami tego, co robi rząd Prawa i Sprawiedliwości. Zawsze głosujemy przeciwko każdemu nowemu podatkowi, składce, daninie, opłacie, czy jakkolwiek oni to nazwą. Dalej będziemy to czynić - zapowiedział.