Spór w Zjednoczonej Prawicy

Spór w Zjednoczonej Prawicy wywołała krytyka, jaką europoseł Suwerennej Polski Patryk Jaki wystosował w piątek wobec między innymi Mateusza Morawieckiego. - Ktoś te wszystkie dziadostwa w Unii Europejskiej podpisywał, ktoś za to wszystko odpowiada. Jeżeli będzie kolejny raz Morawiecki premierem, to ja państwu nie daję gwarancji, że nie będzie tak samo - mówił Jaki. Zareagował na to w mediach społecznościowych między innymi poseł PiS Piotr Mueller, który napisał: "Może już Patryk uwierzyłeś, że przerosłeś prezesa, premiera i głowę państwa". Doszło także do wymiany zdań między Pawłem Jabłońskim (PiS) i Sebastianem Kaletą (Suwerenna Polska).