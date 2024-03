Spór w Zjednoczonej Prawicy niespełna trzy tygodnie przed wyborami samorządowymi nie gaśnie, choć zachęcają do tego niektórzy z polityków. - Apelowałbym do wszystkich uczestników tego sporu, żeby miarkować - powiedział Jacek Sasin (PiS). Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak ocenił z kolei, że "gdyby nie było różnic, wszyscy bylibyśmy w jednej partii". - Jeżeli ktoś woli wejść w narrację z pasożytami, to niech się zajmie akurat tymi małymi organizmami - mówił natomiast poseł Suwerennej Polski Jacek Ozdoba.

Od kilku dni toczy się spór w Zjednoczonej Prawicy, który wywołały słowa eurodeputowanego Patryka Jakiego (Suwerenna Polska). - Ktoś te wszystkie dziadostwa w Unii Europejskiej podpisywał, ktoś za to wszystko odpowiada. To nie jest tak, że u nas nie ma ludzi odpowiedzialnych. Jeżeli będzie kolejny raz (Mateusz - red.) Morawiecki premierem, to ja państwu nie daję gwarancji, że nie będzie tak samo – powiedział na spotkaniu w Pabianicach.

Do wypowiedzi tej odnosili się politycy PiS, w tym były szef KPRM Michał Dworczyk, który we wtorek określił relacje między Prawem i Sprawiedliwością a Suwerenną Polską jako "układ pasożytniczy". - Korzystając z listy Prawa i Sprawiedliwości, koledzy z Suwerennej Polski trafili do Sejmu, do Senatu, dzisiaj trafią do samorządów. Rozumiem, że mają też plany startowania w eurowyborach, ale sami grają na siebie - dodał.

Patryk Jaki Radek Pietruszka/PAP

Paweł Jabłoński (PiS) i Sebastian Kaleta (Suwerenna Polska) dyskutowali z kolei w mediach społecznościowych o dorobku rządów Zjednoczonej Prawicy. Jabłoński pisał między innymi o "niespecjalnie skutecznej" reformie sądownictwa i "partyjce na 7-8 procent", Kaleta zaś o "latach lekkomyślności w relacjach z Unią Europejską".

Jacek Sasin w "Rozmowie Piaseckiego" przyznał, że "pewne napięcia są faktem" i "nie narodziły się po ostatnich wyborach parlamentarnych, one były też w poprzednich latach". - Były przecież pewne różnice, nikt tego nie ukrywał. W wielu kwestiach, które były realizowane przez Zjednoczoną Prawicę i Prawo i Sprawiedliwość, ta dyskusja wewnętrzna trwała. Ubolewam nad tym, że ona dzisiaj przybiera taką formę - przyznał Sasin.

Sasin odnosił się również do słów Dworczyka. - To jest rzeczywiście przekroczenie moim zdaniem pewnego dobrego smaku w dyskusji. Szczególnie w dyskusji wewnątrz jednego ugrupowania. Dlatego apelowałbym do wszystkich uczestników tego sporu, żeby troszkę miarkować. Przeciwnik jednak nie jest wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy, tylko zupełnie gdzie indziej - powiedział Sasin.

- Ani krótkie spodenki, ani pasożyty nie są słowami, które padły ze strony ugrupowania ministra Ziobry, więc proszę pytać o to pana ministra Dworczyka - powiedział Jacek Ozdoba (Suwerenna Polska).

Na pytanie, czy określenie "układ pasożytniczy" jest odpowiednie dla Zjednoczonej Prawicy, odpowiedział, że myślał, że "ktoś mu [Dworczykowi - red.] się włamał na skrzynkę, ale jednak to był wywiad".

Stwierdził jednak, że nie należy obwiniać o spór prezesa Jarosława Kaczyńskiego. - Uważamy, że obóz Zjednoczonej Prawicy jest wartością. Prezes Jarosław Kaczyński doskonale kieruje obozem i nie ma żadnego powodu, żeby zrzucać winę na prezesa Jarosława Kaczyńskiego czy kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości - powiedział.

- Podpisuję się pod tym, co powiedział Patryk Jaki, bo jest z mojego ugrupowania i zwracam uwagę na debatę merytoryczną, a jeżeli ktoś woli wejść w narrację z pasożytami, to niech się zajmie akurat tymi małymi organizmami - dodał.

Sam Michał Dworczyk nie odpowiadał na pytanie reporterki Mai Wójcikowskiej na temat swojej wypowiedzi i sporu w Zjednoczonej Prawicy.

Do sporu w Zjednoczonej Prawicy odniósł się także przewodniczący klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak. - W klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości są parlamentarzyści wybrani z listy Prawa i Sprawiedliwości, ale reprezentujący różne środowiska. Gdyby nie było różnic, wszyscy bylibyśmy w partii jednej - Prawo i Sprawiedliwość. Tymczasem są to reprezentanci różnych środowisk. Pewne napięcia są, były i będą - powiedział.

- Jestem parlamentarzystą o już dość dużym doświadczeniu i wiem, że do niczego nie prowadzi to, jeżeli będę komentował czyjeś słowa - dodał krótko.

Kuźmiuk: w każdej partii są jakieś emocje

- W każdej partii politycznej są jakieś emocje, jak trwa kampania wyborcza, ale generalnie w Prawie i Sprawiedliwości jest wszystko w porządku. Idziemy do przodu - powiedział Zbigniew Kuźmiuk (Prawo i Sprawiedliwość).

Na pytanie o "układ pasożytniczy" odparł, że jest to spowodowane "emocjami związanymi z kampanią wyborczą". - Jesteśmy zwarci jak pięść, idziemy do przodu, wygramy wybory - zapewniał.

Przemysław Czarnek (PiS) Rafał Guz/PAP

Czarnek: nie rozumiem przyjaciół z PiS, którzy nie potrafią uspokoić głów przed wyborami

Przemysław Czarnek został zapytany w środę przez portal gazeta.pl, czy Zjednoczona Prawica faktycznie jest zjednoczona, czy "to brzmi trochę jak dowcip". - Oczywiście, że jest zjednoczona, nawet jeśli są jakieś tarcia. Zawsze były, od samego początku, i będą - odparł.

- To są rozgrzane głowy w emocjach kampanii wyborczej, które nie rozumieją, że Suwerenna Polska, wcześniej Solidarna Polska zawsze miała takie stanowisko względem naszej taktyki w Unii Europejskiej - ocenił Czarnek.

- Ja nawet częściowo to stanowisko Suwerennej Polski popieram, natomiast nie rozumiem moich przyjaciół z Prawa i Sprawiedliwości, którzy nie potrafią uspokoić głów na 2,5 tygodnia przed wyborami - dodał.

Jego zdaniem, "nic nowego nie powiedział Patryk Jaki, czego nie mówiłby wcześniej". - Reakcja na to była bezsensowna - stwierdził.

