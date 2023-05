Trwa spór w Trybunale Konstytucyjnym. "Marionetki się wzajemnie sparaliżowały"

- To jest niebywała kompromitacja, będąca pewną kulminacją kompromitacji Trybunału Konstytucyjnego od czasu mianowania pani Przyłębskiej na to stanowisko. Z ubolewaniem stwierdzam, że ważny organ konstytucyjny państwa, w niektórych rzeczach nawet kluczowy, został zamieniony w teatr marionetek, a jeszcze ci, którzy sterują tymi marionetkami, się pokłócili, w związku z tym marionetki się wzajemnie sparaliżowały - mówił Grodzki.

Siedlecka: to Trybunał Kompromitacyjny

Jednym z powodów "buntu" części sędziów Trybunału ma, według Siedleckiej, być styl zarządzania Julii Przyłębskiej. - (Julia Przyłębska - red.) nie ma talentu do wprowadzania atmosfery pracy i wzajemnego porozumienia, co jest podstawowym powodem buntu sędziów - oceniła.

- Chodzi o problem systemowy, jeśli są dublerzy w Trybunale Konstytucyjnym, jeżeli Trybunał Praw Człowieka orzekł, że to jest organ, który nie jest niezależny od władzy wykonawczej, czyli od polityków, to nie możemy liczyć na jakąś sprawiedliwość dla obywateli - stwierdziła z kolei Katarzyna Żaczkiewicz, prawo.pl

- Tu by trzeba było przejść do postępowań dyscyplinarnych tych sędziów, którzy w Trybunale Konstytucyjnym łamią prawo i zasiadają na stołkach tych osób, które zostały prawidłowo wybrane - dodała.

Spór w Trybunale

We wtorek prezes Przyłębska odwołała zaplanowany na ten dzień termin rozprawy w sprawie sporu kompetencyjnego między prezydentem a SN. Poinformowała, że na naradę i rozprawę stawiło się 10 z 15 sędziów obecnych we wtorek w TK. Oznacza to, że nie było wymaganego pełnego składu - co najmniej 11 sędziów.