PiS zawiadamia prokuraturę w sprawie Bodnara. Jest odpowiedź ministra

Posłowie PiS poinformowali, że złożą zawiadomienie do prokuratury w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Adama Bodnara. Chodzi o decyzje dotyczące powołania prokuratorów Prokuratury Krajowej. Bodnar powiedział, że "nie ma żadnych zastrzeżeń" do swojej pracy.

O złożeniu zawiadomienia "o możliwości popełnienia przestępstwa przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara" poinformowali w poniedziałek szef klubu PiS Mariusz Błaszczak i poseł PiS Marcin Warchoł na konferencji prasowej w Sejmie. - Były rzecznik praw obywatelskich powołuje, wbrew obowiązującemu w Polsce prawu, prokuratorów do Prokuratury Krajowej. To jest przedmiotem naszego zawiadomienia - powiedział Błaszczak.

Mówił, że były RPO "dopuszcza się, w naszym głębokim przekonaniu, bardzo ważnych naruszeń obowiązującego w Polsce prawa". - Przypomnę, że powołał pełniącego obowiązki - wbrew prawu - prokuratora krajowego oraz powołuje także wbrew prawu prokuratorów do Prokuratury Krajowej. To jest dewastacja systemu wymiaru sprawiedliwości w Polsce - ocenił polityk.

Bodnar: nie mam zastrzeżeń do swojej pracy

Odnosząc się do zawiadomienia posłów PiS, Bodnar powiedział później dziennikarzom w Sejmie, że "nie ma żadnych zastrzeżeń" do swojej pracy.

- Uważam, że to, co robię w prokuraturze, aby przywrócić funkcjonowanie prokuratury na rzecz obywateli, na rzecz ścigania przestępców, na rzecz rozliczania, jest słuszne - podkreślił. - Jak rozumiem, to pewnie nie ostatnie zawiadomienie tego typu. Rozumiem, że w ten sposób jest to traktowane jako forma nacisku na mnie - dodał.