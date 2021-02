Gowin zawiesza obecność na posiedzeniu Rady Koalicji. "Pewne rzeczy trzeba wyjaśnić"

Strzeżek: jeśli Bielan założyłby koszulkę z "9", nie stanie się Lewandowskim

Strzeżek powiedział także, że działanie Bielana traktuje "tylko i wyłącznie z przymrużeniem oka". - Już w czwartek został zawieszony, w piątek został wydalony z partii i to jest stan faktyczny. Adam Bielan nie umie się z tym pogodzić. Ja to traktuje w ten sposób, że przed Adamem Bielanem stoją teraz nowe wyzwania. Po tym jak zdradził Jarosława Kaczyńskiego i Jarosława Gowina musi sobie znaleźć trzeciego Jarosława do zdradzenia. To jest chyba teraz jego największy cel - komentował Strzeżek.