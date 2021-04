Gowin o sporze w Porozumieniu: na pewno inicjatorzy tego groteskowego puczu nie działali bez oparcia

To był groteskowy pucz. Chodziło o przejęcie kontroli nad najbardziej niezależnym, najbardziej umiarkowanym członem Zjednoczonej Prawicy, jakim jest Porozumienie. Chodziło o odsunięcie mnie od władzy. Gra jest zakończona - powiedział w programie "Sprawdzam" w TVN24 wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. Odniósł się do sporu w swym ugrupowaniu i działań Adama Bielana.

Wicepremier Jarosław Gowin powiedział w piątek w "Sprawdzam" w TVN24, że "to był groteskowy pucz". - Zakończył się w tej chwili miażdżącą krytyką ze strony sądu okręgowego, byłem aż zaskoczony, że w stu procentach podzielił argumentację przedstawioną przez Porozumienie – dodał. - Na pewno inicjatorzy tego groteskowego puczu nie działali bez oparcia. Mówię to całkowicie otwarcie. Mówię to także w rozmowach z moimi partnerami z Prawa i Sprawiedliwości – podkreślił.