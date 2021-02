Bielan rozmawiał z Kaczyńskim. "Częściowo o pogodzie, ale przede wszystkim o polityce"

Nie szukaliśmy żadnego potwierdzenia dla sytuacji formalnoprawnej, bo Prawo i Sprawiedliwość, jak sądzę, nie będzie ingerować w to, co dzieję się w innych partiach politycznych, nawet jeżeli są to partie tworzące koalicje rządową - przekazał Adam Bielan, który rozmawiał w poniedziałek z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Spotkanie odbyło się w czasie toczącego się sporu o przywództwo w Porozumieniu. - To była długa, bardzo dobra rozmowa - ocenił Bielan.