Rozłam w PiS Profesor Antoni Dudek: Jarosław Kaczyński dał tlen Donaldowi Tuskowi Adam Styczek |

Prof. Dudek: Kaczyński dał tlen Tuskowi Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak

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Polityk PiS, były prezes propagandowej TVP Jacek Kurski wystąpił w niedzielę rano zbliżonej do PiS telewizji Republika, gdzie krytykował i atakował ludzi z frakcji Mateusza Morawieckiego, w tym także samego byłego premiera.

- Jacek Kurski powiedział to, co wiele osób w PiS zawsze uważało, tylko bało się to głośniej powiedzieć, bo prezes (Jarosław) Kaczyński namaścił Morawieckiego na premiera - stwierdził w "Faktach po Faktach" w TVN24 prof. Antoni Dudek.

Profesor zwrócił uwagę, że "cała kariera Morawieckiego w Prawie i Sprawiedliwości była oparta na jednym atucie, ale bardzo silnym, który nazywał się Jarosław Kaczyński". - Ten atut zaczął wietrzeć po wyborach w 2023 roku i teraz mamy fazę rozstania - analizował gość TVN24.

Prof. Dudek: Kurski powiedział o Morawiecki to, co wiele osób w PiS zawsze uważało Źródło: TVN24

Prof. Dudek: Kaczyński dał tlen Tuskowi

- To prezes Kaczyński w zupełnie niezrozumiały sposób dał tlen premierowi Tuskowi, który teraz może sobie drwić z PiS-u i tego, co się tam dzieje - podkreślił prof. Dudek. Zastrzegł, że jednak sprawa afery szpitalnej zaczyna wracać i w związku z tym "ten oddech dla premiera Tuska był bardzo krótkotrwały".

Prof. Dudek: ten oddech dla premiera Tuska będzie bardzo krótkotrwały Źródło: TVN24

- Nagle w lipcu, kiedy rząd Tuska był w bardzo trudnym położeniu, prezes podjął taką decyzję. On dał tlen Tuskowi. To jest niesamowite, ale doczekaliśmy takiego momentu - opisał.

Zapytany o to, co wydarzy się po wyrzuceniu z PiS członków stowarzyszenia Morawieckiego, zwrócił uwagę, że jeśli ci zdecydują się zgłosić swojego kandydata na wicemarszałka Sejmu, "będzie to pogłębienie tego sporu".

- Na miejscu premiera Tuska trzymałbym kciuki, żeby koniecznie grupa Morawieckiego zgłosiła swojego kandydata na wicemarszałka, bo wtedy koalicja rządowa wybierze jego, a nie posła Ociepę i będzie to dodatkowy konflikt pomiędzy dotychczasowymi stronami, bo ludzie PiS-u będą oskarżać Morawieckiego, że już dostał nagrodę od Tuska, bo dostał wicemarszałka - mówił w "Faktach po Faktach" historyk i politolog.

Prof. Dudek przyznał, że celem koalicji rządzącej powinno być "wbijanie klina" pomiędzy PiS a stowarzyszenie Rozwój Plus. - To odwraca uwagę od problemów rządu i daje szansę, że później grupa Morawieckiego jednak nie wróci po wyborach do swoich dawnych sojuszników - dodał.