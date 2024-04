Anna Maria Żukowska dotrzymała słowa

czytaj dalej

Agencja Fitch obniżyła perspektywę ratingu dla Chin do negatywnej, tłumacząc to rosnącą niepewnością w sferze finansów publicznych. Zdaniem ekspertów w najbliższych latach polityka fiskalna Państwa Środka będzie odgrywać coraz większą rolę w pobudzaniu wzrostu gospodarczego, co przyczyni się do pogłębiania zadłużenia. Władze w Pekinie nie kryją rozczarowania najnowszą decyzją agencji.